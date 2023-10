Neuer Partner verstärkt Deloitte Consulting im Bereich AI & Data

Wien (OTS) - Deloitte Österreich stellt sich im Consulting breiter auf: Mit Josef El-Rayes holt das Beratungsunternehmen einen erfahrenen AI- & Data-Spezialisten als Partner an Bord.



Deloitte Österreich setzt mit den Themen Artificial Intelligence (AI) und Data-Lösungen einen neuen Beratungsschwerpunkt. Josef El-Rayes ist ab sofort als neuer Partner für diesen Bereich verantwortlich und baut in den nächsten Monaten ein Team für die AI-Beratung auf.



„Der Einsatz von AI-Technologien gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung, ein Großteil steht bei der Implementierung aber noch ganz am Anfang. Als führendes Beratungsunternehmen sehen wir uns als zentraler Partner, um die Betriebe am Weg hin zu einer volldigitalisierten Geschäftsstrategie zu unterstützen. Das weitere Wachstum in diesem Bereich war daher der nächste logische Schritt“, erklärt Evrim Bakir, Managing Partnerin Consulting bei Deloitte Österreich.



Josef El-Rayes (41) ist neuer Partner im Consulting bei Deloitte Österreich mit Schwerpunkt auf Digitalisierung, Artificial Intelligence (AI) & Data. In seiner Funktion berät der gebürtige Oberösterreicher Unternehmen unterschiedlichster Branchen bei der Umsetzung ihrer AI- & Datenstrategien. El-Rayes bringt über 15 Jahre Berufserfahrung mit – zuletzt war der Spezialist für Digitale Transformation bei einem weltweit agierenden Beratungs- und Technologieunternehmen tätig. Dort verantwortete er große Digitalisierungsprojekte für Ministerien, Sozialversicherungen und Gesundheitsdienstleister in Österreich.



„Künstliche Intelligenz und Daten sind der Schlüssel zu Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Effizienzsteigerung in einer zunehmend digitalen Welt. Ich freue mich darauf, die österreichische Wirtschaft dabei zu begleiten, diese Technologien für sich zu nutzen“, so Josef El-Rayes.



