Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Kindergarten-Streik führt pinkes Bildungsversagen vor Augen

Judith Pühringer und Peter Kraus unterstützen die Forderungen der Pädagog:innen und sind beim Streik im Sigmund-Freud-Park am Dienstag vor Ort.

Wien (OTS) - „Es ist ein unrühmlicher Verdienst des Vizebürgermeisters und zuständigen Stadtrats Christoph Wiederkehr, dass die Elementarpädagog:innen Wiens erneut auf die Straße gehen müssen, um auf die miserablen Zustände in den Kindergärten aufmerksam zu machen. Wiederkehr hat drei Jahre lang Zeit gehabt, Verbesserungen herbeizuführen – passiert ist viel zu wenig“, so Judith Pühringer und Peter Kraus, Parteivorsitzende der Grünen Wien. Gemeinsam mit den grünen Bildungssprecher:innen Julia Malle und Felix Stadler sind sie mit den protestierenden Pädagog:innen solidarisch und begleiten diese Dienstagvormittag bei ihrem Protest im Sigmund-Freud-Park.

Rot-Pinker Bogen um große Herausforderungen

Dass die rot-pinke Stadtregierung letzte Woche, wenige Tage vor dem Streik, noch schnell ein paar Ankündigungen präsentiert hat, passe da nur ins „schiefe Bild“, so Pühringer und Kraus. „Um die großen Herausforderungen macht Rot-Pink weiterhin einen Bogen: Es gibt weiterhin keinen klaren Plan für mehr pädagogisches Personal, für kleinere Gruppen oder einen verbesserten Fachkraft-Kind-Schlüssel“, kritisieren sie.

Grundsätzlich werden in den Bildungsanstalten für Elementarpädagog:innen genügend Personen ausgebildet, nur leider führen die schlechten Rahmenbedingungen dazu, dass viele junge Menschen den Job erst gar nicht ergreifen wollen. „Das Berufsbild muss endlich attraktiver gestaltet werden. Die Pädagoginnen und Pädagogen haben sich längst eine deutlich bessere Bezahlung verdient“, so Pühringer und Kraus und abschließend: „Für Kinder mit Behinderung braucht es außerdem endlich eine Platzgarantie. Es kann nicht sein, dass eine Stadt wie Wien auf Kinder mit Behinderung vergisst."

