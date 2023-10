DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Helge Schneider und Lukas Schweighofer am 24. Oktober in ORF 1

Danach: „Pratersterne“ und „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - In „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 24. Oktober 2023, begrüßen Stermann und Grissemann um 22.00 Uhr in ORF 1 den Großmeister der skurrilen Unterhaltung und ein Aushängeschild des österreichischen Frühstücksfernsehens: Helge Schneider und Lukas Schweighofer. Außerdem stehen die Herbstferien und damit der perfekte Zeitpunkt für ein Worst-of-Thermenrezensionen vor der Tür und der „Willkommen Österreich“-Thinktank präsentiert brandneue ORF-Showformate, bevor „Die Dienstag Nacht Kapelle“ im Marx Palast wie gewohnt die Schlussnummer spielt. Um 23.00 Uhr erhellen die „Pratersterne“ DIE.NACHT, wenn Hosea Ratschiller auf der Stand-up-Bühne des Wiener Fluc Gery Seidl, Tereza Hossa, Josef Jöchl und Yasmo & die Klangkantine willkommen heißt. Anschließend um 23.30 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Helge Schneider veröffentlicht in Kürze seinen neuen Roman „Stepptanz“: Kommissar Schneider folgt erneut einer heißen Spur, die ihn auf groteske Figuren und absurde Situationen treffen lässt. Ob die Namensähnlichkeit des „Intelligenzverbrechers Grismann“ mit einem der „Willkommen Österreich“-Moderatoren nicht von ungefähr kommt und welche Projekte der Autor, Entertainer, Musiker, Comedian und Illustrator seiner eigenen Bücher in der Pipeline hat, verrät er im Talk mit Stermann und Grissemann. Oder nicht, denn Helge Schneider ist eine dadaistische Wundertüte der Komik.

Die Königsdisziplin aller TV-Moderatoren ist die Live-Show. Der ORF-Sport- und „Guten Morgen Österreich“-Moderator Lukas Schweighofer präsentiert ab 3. November gemeinsam mit Katharina Straßer die neue ORF-1-Hauptabendshow „Hier spielt die Musik“. Was dabei zu erwarten ist und ob er das Frühstücksfernsehen nun endgültig gegen die Primetime eingetauscht hat, verrät er im „Willkommen Österreich“-Talk.

„Pratersterne“ um 23.00 Uhr

Hosea Ratschiller begrüßt seinen Kollegen Gery Seidl, der seine jüngsten Ski-Erlebnisse humorvoll schildert. Tereza Hossa, Kabarettistin, Slam Poetin und selbsternannte „gottverdammte Lebefrau“, nimmt die „Positive Psychologie“ aufs Korn. Der Tiroler Kabarettist Josef Jöchl deckt geradezu investigativ auf, wie Wien tatsächlich zum Titel „Schönste Stadt der Welt“ gekommen ist. Und den musikalischen Höhepunkt und Abschluss liefern Yasmo & die Klangkantine.

