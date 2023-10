„Nur eine Nacht“ mit der „Soko Donau“ in ORF 1

Die „Soko Kitzbühel“ gerät am 24. Oktober außerdem in einen „Hahnenkampf“

Wien (OTS) - Ein Mord an einer Verlagsmitarbeiterin bringt die „Soko Donau“ am Dienstag, dem 24. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 in einem neuen Fall des ORF-Krimi-Dauerbrenners an ihre Grenzen. War es „Nur eine Nacht“, die der Frau zum Verhängnis wurde? Um 21.05 Uhr beschäftigt ein „Hahnenkampf“ in der Filmbranche die „Soko Kitzbühel“ in einem Dacapo-Fall, wenn ein junger Schauspieler, der gerade groß durchstarten wollte, tot aufgefunden wird.

„Soko Donau – Nur eine Nacht“ (Dienstag, 24. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Anian Zollner, Christoph von Friedl, Julia Rosa Peer, Annalena Kubinger und Jonathan Beck in Episodenrollen; Regie: Olaf Kreinsen

Die Verlagsmitarbeiterin Luise (Annalena Kubinger) ist ermordet worden. Kurz darauf erscheint Professor Leo Winter (Anian Zollner) mit seinem Anwalt auf der Wache und gesteht, mit Luise eine Affäre gehabt zu haben. Doch mit dem Mord will er nichts zu tun haben. Was steckt dahinter? Der Liebhaber, der Angst um seine Ehe hatte? Eine eifersüchtige Ehefrau? Ein ganz anderes Motiv? Ein scheinbar einfacher Fall, der das Team der „Soko Donau“ an seine Grenzen bringt.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Hahnenkampf“ (Dienstag, 24. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Veronika Polly, Andrea L’Arronge und Heinz Marecek sowie Martin Leutgeb und Michael Menzel in Episodenrollen; Regie: Martin Kinkel

Bei Grabungen auf einer Baustelle wird die Leiche des jungen Paul Rebes aus der Erde gehoben. Das „Soko“-Team untersucht daraufhin die zuständige Baufirma von Reinhard Gatscher (Michael Menzel) sowie dessen Bauführer Karl Seber (Martin Leutgeb). „Erdbewegungen Gatscher“ scheint sauber zu sein, doch dann meldet unerwartet ein junges Filmteam seinen Hauptdarsteller als vermisst. Dieser war tatsächlich Paul, der von der großen Schauspielkarriere geträumt hat und nun mit dem Independent-Film „Hahnenkampf“ durchstarten wollte. Nina (Julia Cencig) und Lukas (Jakob Seeböck) nehmen die Filmemacherinnen Anne (Victoria Nikolaevskaja) und Tine (Theresa Martini) genauer unter die Lupe, die sich als durchaus gerissen herausstellen.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die Folge „Nur eine Nacht“ sowie die komplette 17. Staffel von „Soko Donau“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Soko Kitzbühel“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

