Finale Drehtage am Set von Mirjam Ungers erstem Austro-„Tatort“

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser stehen für neuen ORF-Krimi „Hurenkind“ (AT) vor der Kamera

Wien (OTS) - Ihre Ermittlungen rund um das „Bauernsterben“ erreichten am Sonntag, dem 15. Oktober 2023, in ORF 2 ein Millionenpublikum, am Set wird unterdessen schon für „Tatort“-Nachschub gesorgt. Eine der erfolgreichsten, aber auch polarisierendsten Musikformen der Gegenwart zieht das Austro-Duo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser in ihren Bann, wenn die beiden Ermittler in ihrem neuesten Fall „Hurenkind“ (AT) – dem ersten Österreich-Krimi der Reihe, für den Mirjam Unger im Regiesessel Platz nimmt – in die Wiener Rap-Szene eintauchen. Ein aufstrebender Musiker zwischen Höhenflügen, Angstzuständen und Kokainsucht wird tot aufgefunden, nachdem er einen Auftritt vorzeitig abgebrochen hat. In seinem Umfeld wimmelt es nur so vor Verdächtigen: vom Label-Besitzer, der Angst davor hatte, seine Cashcow zu verlieren, bis hin zum besten Freund des Toten, der vom Opfer ausgenutzt wurde.

Bis voraussichtlich Ende Oktober stehen in Wien (u. a. im Flex und im Gasometer) neben Harald Krassnitzer (in seinem 57. Fall) und Adele Neuhauser (in ihrem 33. Fall) u. a. wieder Hubert Kramar, Christina Scherrer und Günter Franzmeier sowie Aleksandar Simonovski aka Yugo, Murat Seven, Salka Weber, Edita Malovčić, Tobias Resch, Kiara Hollatko aka KeKe und Hary Prinz vor der Kamera. Regisseurin Mirjam Unger, die in der Vergangenheit u. a. für die „Vorstadtweiber“, „Tage, die es nicht gab“ oder den Landkrimi „Das Mädchen aus dem Bergsee“ verantwortlich zeichnete, sowie die Drehbuchautoren Franziska Pflaum und Samuel Deisenberger feiern mit „Hurenkind“ (AT) ihr „Tatort“-Debüt. Der Film soll – neben dem bereits abgedrehten Fall „Dein Verlust“ – 2024 in ORF 2 zu sehen sein. „Tatort – Hurenkind“ (AT) ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Cult Film.

Regisseurin Mirjam Unger: „Man darf sich auf einen funky ‚Tatort‘ freuen.“

„Das HipHop-Milieu bestimmt den Wien-‚Tatort – Hurenkind‘. Für mich als Regisseurin eine doppelte Freude, denn es war einer meiner Lebensträume, einen ‚Tatort‘ zu inszenieren und, da ich ursprünglich von Radio FM4 und aus der Popkultur komme, ist es besonders schön, hier inhaltlich mit einem Musikphänomen arbeiten zu dürfen, das so viele Menschen und vor allem junge Leute derzeit bewegt. Kein Musikgenre hat weltweit so viel Gewicht und die Protagonistinnen und Protagonisten sind Stars mit unterschiedlichsten Stilen, Haltungen, Ansichten. Und so kommt es, dass im ‚Tatort – Hurenkind‘ der Old-School-Gangster-Rapper Akman 47 ‚Beef‘ – also Streit – mit Newcomer und Everybody’s Darling Ted Candy beginnt. Als der Newcomer tot aufgefunden wird, trauern nicht nur Millionen Fans, es tut sich auch ein ungeahntes Netzwerk auf, das von der Goldgräberstimmung im HipHop profitiert.“ Zum Cast sagt sie weiters: „Die HipHop-Musiker:innen Yugo, KeKe und Frayo spielen hier die Rollen aus der Musikbranche und verleihen dem ‚Tatort‘ Authentizität. Der Cast ist kraftvoll divers, die Drehorte sind ungewöhnlich – vom Club über das Studio bis zum großen Label, alle mischen mit. Man darf sich auf einen funky ‚Tatort‘ freuen.“

Weitere Informationen zum Inhalt von „Tatort – Hurenkind“ (AT) sind auf presse.ORF.at verfügbar.

Alle bisherigen Austro-„Tatorte“ mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser sind auf Flimmit (flimmit.at) abrufbar.

