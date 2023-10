Ein Vermächtnis für kommende Generationen

Das neue Körperspendeprogramm an der SFU ist ein Beitrag zur Ausbildung von Ärzt*innen und zur medizinischen Forschung, den jede*r leisten kann

Wien (OTS) - Der Wunsch, nachfolgenden Generationen etwas Gutes zu tun, kann in der Menschheitsgeschichte quer durch alle Epochen und Kulturen verfolgt werden. Die Körperspende im Dienste von Medizin und Wissenschaft ist ein Vermächtnis, das dazu beiträgt, künftig Leben zu retten. Viele Menschen würden diesen Beitrag gerne leisten, wissen aber nicht, ob und wie das in Österreich überhaupt möglich ist. Dazu meint Prof. Constantin Sora, Vizedekan der Fakultät für Medizin und zuständig für das neue Körperspendeprogramm der Sigmund Freud PrivatUniversität:



Die Möglichkeit, den eigenen Körper für diese Zwecke zur Verfügung zu stellen, ist im §19(2) Pkt. 3 des Wiener Leichen- und Bestattungsgesetzes geregelt. Die Anmeldung ist eigentlich sehr unkompliziert und alle nötigen Informationen und Formulare können über die Website abgerufen werden. Die SFU bietet ja seit heuer die Möglichkeit des Vermächtnisses zugunsten der Medizin; die Präparate kommen dann in der Ausbildung von Jungmedizinerinnen und -Medizinern sowie in der medizinischen Forschung zum Einsatz. Und, was auch viele nicht wissen: Mit der Körperspende ist automatisch auch für eine würdevolle Bestattung gesorgt.



Tatsächlich ist das Thema Körperspende ja auch eines, das abgesehen von der betroffenen Person auch ganz besonders die Angehörigen berührt, die neben der Trauer auch die verschiedenen Notwendigkeiten bewältigen müssen, die mit dem Ableben verbunden sind. Prof. Alfred Pritz, Psychoanalytiker und Rektor der SFU, erläutert, warum dieser Aspekt der Körperspende nicht unterschätzt werden sollte:



Das Thema Tod und Sterben ist bekanntlich eines, das wir in unserer Gesellschaft gerne zur Seite schieben. Was dabei oft vergessen wird ist, dass es eine große Entlastung für die Hinterbliebenen darstellt, wenn die verstorbene Person schon zu Lebzeiten geregelt hat, was nach dem Ableben passieren soll. Das Vermächtnis zugunsten der Medizin ist in dieser Hinsicht nicht nur eine ideelle Entscheidung, sondern erspart den Angehörigen, in einer emotionalen Ausnahmesituation auch noch Entscheidungen treffen zu müssen, etwa was die genauen Modalitäten des Begräbnisses betrifft.



Raum und Form des Gedenkens für die Hinterbliebenen spielen daher auch im Körperspendeprogramm der SFU eine genauso wichtige Rolle wie die gute Tat des Vermächtnisses selbst. Als Ort des Erinnerns und der Dankbarkeit für einen wertvollen Beitrag nach dem Tod hat die SFU in Zusammenarbeit mit den Friedhöfen Wien einen stimmungsvollen Ort bei den Ehrengräbern der Anatomie am Zentralfriedhof geschaffen. Dazu meint Mag. Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien:

Wir wissen, wie wichtig eine Grabstätte als Ort der Trauer für Angehörige ist, insbesondere wenn eine herkömmliche Verabschiedung im Rahmen der Körperspende nicht möglich ist. Wir freuen uns, dass wir für die Sigmund Freud Uni am Wiener Zentralfriedhof einen würdevollen Bereich zum Gedenken und Erinnern bereitstellen können. Ein liebevoll gestalteter Ort in Erinnerung an all jene, die sich selbstlos dazu entscheiden, ihren Körper nach ihrem Tod der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.

Die Widmung des Gedenkortes erfolgte am 10. Oktober im Beisein von Mag. Niklas, Prof. Pritz und Sora sowie Univ.-Doz. Dr. med. Christian Joukhadar, Dekan der Fakultät für Medizin der SFU.

Über die SFU:

Die Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU)

