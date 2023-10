76. CS Weihnachtsschau – Hilfe für Kinder und Mütter in Not

Der Erwerb von Keksen und Kunsthandwerk bei der traditionelle Weihnachtsschau der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis (CS) unterstützt Kinder und Mütter in Not. (30.11.-2.12.)

99 Jahre Schutz für Mütter und Kinder

Das MUKI und die CS Beratungsdienste sind zwei Einrichtungen der CS Caritas Socialis, die Alleinstehenden oder Familien, die in Not geraten sind, mit Rat und Tat zur Seite stehen.

1924 gegründet feiert das CS Haus für Mutter und Kind (MUKI) kommendes Jahr sein 100-jähriges Bestehen und bietet Müttern mit bis zu drei Kindern Übergangswohnmöglichkeiten. Ein multiprofessionelles Team entwickelt mit den Frauen Zukunftsperspektiven. Ziel des Aufenthaltes ist es, wieder ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Die Beratung und Begleitung in den CS Beratungsdiensten unterstützt Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Das Angebot reicht von Sozial- und Lebensberatung, über Hilfe bei der Bewältigung von Problemen am Arbeitsplatz, bei Konflikten im familiären/sozialen Umfeld bis hin zu materiellen Überbrückungshilfen (z.B. Bekleidung).

Für die Unterstützung der CS Beratungsdienste, für die Zeit, in der die Familien im CS Haus für Mutter und Kind wohnen und auch im Zuge der Übersiedlung in ihre eigene Wohnung, brauchen wir notwendige Spenden. Mit Ihrem Einkauf in der CS Weihnachtsschau unterstützen Sie Frauen und deren Kinder auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

Weihnachtsschau der CS Schwesterngemeinschaft

vom 30.11.-2.12.2023

täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr

CS Caritas Socialis, Pramergasse 7, 1090 Wien







Handgemachte Weihnachtsbäckerei und Kunsthandwerk

Neben den wohl zartesten Vanillekipferln Wiens, gefüllten oder liebevoll verzierten Lebkuchen und sonstigen Keksvariationen finden Besucherinnen und Besucher der CS Weihnachtsschau traditionelles Kunsthandwerk, nachhaltige Kinderspielsachen und einzigartige Haushaltsraritäten. Großmutters Stube und der Flohmarkt laden zum Stöbern und Gustieren ein.

„Die CS Weihnachtsschau der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis unterstützt Menschen in Not. Ganz nach dem Motto, Nach der Weihnachtsschau ist vor der Weihnachtsschau‘ arbeiten das ganze Jahr über ehrenamtliche Helfer:innen, CS Schwestern und Freund:innen der CS in Vorbereitung für die große Weihnachtsschau. Ich danke allen, die bei den Vorbereitungen helfen und so Menschen Unterstützung in Not anbieten.“, so Sr. Susanne Krendelsberger, Generalleiterin der CS Schwesterngemeinschaft.

Prominentes Damenkomitee setzt sich für Mütter und Kinder in Not ein

Seit 1948 wird die CS Weihnachtschau von einem prominenten Damenkomitee unterstützt, welches sich jährlich vergrößert: Mag.a Judith Pühringer, Mag.a Saya Ahmad, Dkff. Anneliese Figl, Maria Graff, Dr.in Christa Karas-Waldheim, Edith Kohlmaier, Dipl.-Päd. Martina Malyar, Maria Marboe, Christine Marek, Birgit Meinhard-Schiebl, Dr.in Edith Mock, Mag.a Brigitte Molterer, Britta Rea, Renate Stummvoll, Martha Taus, Renate Waldhäusl-Taus, u. a. stellen sich in den Dienst der guten Sache.

Ihre Spende hilft und ermöglicht Begleitung und Hilfe

Die CS Beratungsdienste und das CS Haus für Mutter und Kind sind zwei Einrichtungen der CS Caritas Socialis, die Alleinstehenden oder Familien, die in Not geraten sind, mit Rat und Tat zur Seite stehen.

BAWAG Spendenkonto

IBAN: AT53 6000 0000 0193 5026

BIC: BAWAATWW

CS Caritas Socialis – Lebensqualität vom Beginn bis zum Ende des Lebens

Die CS Caritas Socialis wurde 1919 von Hildegard Burjan als geistliche Schwesterngemeinschaft mit dem Auftrag gegründet, soziale Not zu lindern. Heute setzt die CS Caritas Socialis drei Schwerpunkte: Betreuung und Pflege (Demenz), Hospizkultur (CS Hospiz Wien) und die Unterstützung und Begleitung von Familien und Kindern. Basis dafür sind das mäeutische Führungsverständnis und das CS Leitbild.

Ein Teil der Einrichtungen ist durch den Fonds Soziales Wien (FSW) gefördert. Die CS Caritas Socialis Privatstiftung verfolgt ausschließlich den gemeinnützigen Zweck der Sicherung des Fortbestandes der Einrichtungen der CS Caritas Socialis GmbH und unterstützt und fördert Einrichtungen und Projekte über die Förderungen des Fonds Soziales Wien und der Stadt Wien hinaus.

