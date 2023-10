Taten statt Worte 2023 │ Die Sieger stehen fest

Der Wettbewerb um die familienfreundlichsten Betriebe Wiens ging am 19. Oktober mit der Preisverleihung im Ringturm der Wiener Städtischen ins Finale

Wien (OTS) - Ende Juni endete die Einreichfrist für den Wettbewerb „familienfreundlichster Betrieb Wiens“, der wieder vom Hildegard Burjan Institut (Club alpha) durchgeführt wurde. Eine fachkundige und prominente Jury zeichnete in fünf Kategorien Organisationen für Initiativen im Bereich der Vereinbarkeit aus. Anhand eines Fragebogens haben Klein- Mittel- und Großbetriebe sowie Non-Profit Organisationen und öffentlich-rechtliche Institutionen ihre Maßnahmen beschrieben. In persönlichen Interviews wurde den Organisationen die Möglichkeit gegeben, über die Erfolge ihrer Initiativen zu sprechen.

Der Wettbewerb zum familienfreundlichsten Betrieb Wiens gibt Organisationen, die Familienfreundlichkeit in der Unternehmenskultur verankert haben, die Möglichkeit, ihre Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor den Vorhang zu holen und als Role Models andere Unternehmen zu motivieren, ihre Maßnahmen in diesem Bereich zu reflektieren und zu vertiefen. Besonders das Thema Väterbeteiligung im Familienmanagement rückt immer mehr in den Fokus, wenn es um familienfreundliche Maßnahmen geht. Aber auch flexible Arbeitszeitmodelle, Karenz und Wiedereinstieg, Weiterbildungsmöglichkeiten, Unterstützung bei den Betreuungspflichten und bei der Pflege von Familienangehörigen werden beleuchtet.

Wenn sich Mitarbeitende mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen und integriert fühlen, sind sie zu Hochleistungen bereit. Die heutigen Arbeitnehmer:innen kennen ihre Talente, sind gut ausgebildet, arbeiten gerne in Teams und wissen, dass sie Wohlstandsniveau neu definieren müssen. Sie setzen eigenen Entwicklungsraum in der Organisation voraus. Ob eine Organisation zu der persönlichen Haltung und den individuellen Werten passt, ist für die Leistung essenziell. Die Sinnstiftung der Organisation und ihre Haltung dahinter gilt als Barometer für die Attraktivität als Arbeitgeber:innen.

Am 19. Oktober 2023 fand im Ringturm der Städtischen VIG am Schottenring die Präsentation und Auszeichnung der Siegerbetriebe in einem feierlichen Rahmen statt.

Maria Rauch-Kallat, als Verantwortliche für den Wettbewerb in Wien, sowie Obfrau des Club alpha und Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin und Vorsitzende Frau in der Wirtschaft haben den Abend inhaltlich eingeleitet.

Kasia Greco, eine unserer alpha-Expertinnen, leitete gekonnt durch die Veranstaltung.

Die Siegerbetriebe 2023 sind:

in der Kategorie bis 20 Mitarbeitende:



Koloo Projects

Wir gestalten die Zukunft aktiv mit und bewegen Menschen.





in der Kategorie 21 – 100 Mitarbeitende:



ÖSB Gruppe Management GmbH

Wir schaffen Chancen am Arbeitsmarkt und verhindern Arbeitslosigkeit



in der Kategorie über 101 Mitarbeitende:



Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group

Wir bieten Sicherheit in vielen Lebensbereichen



in der Kategorie Non-Profit-Organisation:



CS Caritas Socialis

Den Menschen im Mittelpunkt sehen





in der Kategorie öffentlich-rechtliche Unternehmen:



Technische Universität Wien

Universitäten – die beste Investition in die Zukunft!





Heuer wurde auch ein Sonderpreis für die Vereinbarkeit Beruf und Familie in einem herausfordernden Umfeld für familienfreundliche Maßnahmen verliehen:



GMS GOURMET GmbH

Verlässliche Partnerin für Mitarbeitende, Kund:innen und Lieferant:innen

Alle Nominierten des Landeswettbewerbs nehmen automatisch am Wettbewerb zum Staatspreis teil, den das Bundeskanzleramt und die Familie & Beruf Management GmbH 2024 wieder vergibt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ricky Losmann-Hartl, MSc.

0650/5358004

loha @ alphaonline.at