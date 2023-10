woody GmbH und Trastic GmbH sind Kärntens Nachhaltigkeitspreisträger 2023

Nominierungen gab es für das E.C.O. Institut für Ökologie und die Tourismusregionen-Kooperation Kärnten. Die Preisverleihung erfolgte im Zuge der Veranstaltungsreihe "Wage zu denken!"

Ziel dabei ist, dass auf das Wollen auch ein Handeln in den jeweiligen Regionen, Unternehmen, Organisationen und Institutionen folgt Horst Peter Groß, Präsident Landschaft des Wissens - Wissenschaftsverein Kärnten 1/3

Der Green Deal der EU sieht vor, dass alle Mitgliedsstaaten bis 2050 klimaneutral werden. Menschen, Unternehmen und Gesellschaften müssen sich auf veränderte Gegebenheiten einstellen und auch bei der Beurteilung von Förderungsprojekten fließen Nachhaltigkeitsaspekte immer stärker ein Sandra Venus, KWF-Vorstand 2/3

Mit dem European Grean Deal hat die EU auch den Banken eine wesentliche Rolle im Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zugewiesen, die von unserem Sektor mit großer Verantwortung wahrgenommen wird Gabriele Semmelrock-Werzer, Vorstandsdirektorin Kärntner Sparkasse AG 3/3

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Global denken, lokal handeln!

"Wage zu denken!" – Unter diesem Motto organisiert der Wissenschaftsverein Kärnten unter Leitung von Horst Peter Groß seit 2013 gemeinsam mit Kooperationspartnern eine Plattform, auf der engagierte Menschen aus unterschiedlichen Organisationen und Institutionen Impulse zur Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung aufgreifen und nach Möglichkeiten eigener gesellschaftlicher Beiträge hinterfragen können. " Ziel dabei ist, dass auf das Wollen auch ein Handeln in den jeweiligen Regionen, Unternehmen, Organisationen und Institutionen folgt ", so Horst Peter Groß von Veranstalterseite.

Heuer wurden im Veranstaltungszentrum am Weissensee unter dem Aspekt des Klimawandels als globale Herausforderung Maßnahmen, Schritte, Ideen und Initiativen unter der Prämisse "Global denken, lokal handeln" thematisiert.

Seit 2017 nutzen der KWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds und die Kärntner Sparkasse AG die Veranstaltungsreihe, um die Nachhaltigkeitspreise "KWF.nachhaltig" und "Förderpreis.nachhaltig der Kärntner Sparkasse AG" zu verleihen.

" Der Green Deal der EU sieht vor, dass alle Mitgliedsstaaten bis 2050 klimaneutral werden. Menschen, Unternehmen und Gesellschaften müssen sich auf veränderte Gegebenheiten einstellen und auch bei der Beurteilung von Förderungsprojekten fließen Nachhaltigkeitsaspekte immer stärker ein ", führte KWF-Vorstand Sandra Venus aus.

Unter diesen Vorzeichen wurden heuer Projekte von Kärntner Unternehmen und Kooperationsinitiativen vor den Vorhang geholt, deren Geschäftsmodelle im ökologischen Wirtschaftssegment angesiedelt sind und die das Thema Nachhaltigkeit leben. Als Benchmark bei der Bewertung wurden die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen herangezogen.

Der Preis "KWF.nachhaltig 2023" geht an woody

Der mit EUR 5.000,- dotierte Preis "KWF.nachhaltig" ging an die woody GmbH aus Sittersdorf, die für die Produktion ihrer Holzschuhe (Clogs, Pantoletten, Sandalen, Stiefel und Sneakers) seit jeher auf nachhaltige Rohstoffe setzt. Zudem wird mit Forschungseinrichtungen ein 100 % veganer Schuhoberteil entwickelt, ein Aufforstungsprojekt betrieben, Holzabfälle aus der Produktion zur Beheizung des Firmenareals genutzt und in den weiteren Ausbau von Photovoltaik-Anlagen investiert. Menschen mit besonderen Bedürfnissen sind erfolgreich im Unternehmen integriert und im Zuge der Entwicklungsinitiative "Iniciativ Angola" erhalten junge Menschen kostenfrei Schuhe.

Mehr erfahren: www.woody.co.at | Kontakt: Sandro Piroutz | T +43 4237 3105

Trastic gewinnt den "Förderpreis.nachhaltig der Kärntner Sparkasse AG"

Der "Förderpreis.nachhaltig der Kärntner Sparkasse AG" in der Höhe von EUR 3.000,- wurde an die Trastic GmbH aus Villach für die Fertigung von Möbelplatten aus recyceltem Kunststoff verliehen, durch die bis zu 3,2 Tonnen klimarelevante Treibhausgase je Tonne eingesetztem Recyclingkunststoff eingespart werden. Die Verwendung von recyceltem Kunststoff ist eine nachhaltige Alternative zu anderen Werkstoffen. Zudem unterstützt der energieeffiziente "Zero-Waste-Produktionsprozess" das Ziel einer klimaneutralen EU. " Mit dem European Grean Deal hat die EU auch den Banken eine wesentliche Rolle im Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zugewiesen, die von unserem Sektor mit großer Verantwortung wahrgenommen wird ", so Kärntner Sparkasse Vorstandsdirektorin Gabriele Semmelrock-Werzer im Zuge der Preisübergabe.

Mehr erfahren: www.trastic.at | Arno Trinkl | T +43 664 27 31 0 31

Das E.C.O. Institut für Ökologie und die Tourismusregionen-Kooperation Kärnten waren nominiert

Nominierungen gab es zudem für das E.C.O. Institut für Ökologie aus Klagenfurt und die Tourismusregionen-Kooperation Kärnten, letztere bestehend aus den Partnern Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee GmbH, Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge Tourismusmanagement GmbH, NLW Nassfeld – Lesachtal – Weissensee Tourismus Marketing GmbH, Region Villach Tourismus GmbH und Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH.

Das E.C.O. Institut für Ökologie realisiert jährlich rund 50 nationale und internationale Projekte in den Bereichen Biodiversitätsforschung, Schutzgebietsentwicklung und nachhaltige Regionalentwicklung. Dadurch wird die ökologische Transformation von Unternehmen und Regionen vorangetrieben, um das "Netto-Null-Treibhausgas-Ziel 2025" zu erreichen.

Mehr erfahren: www.e-c-o.at | Dr. Hanns Kirchmeir | T +43 463 504 144

Bei der Tourismusregionen-Kooperation Kärnten ermöglicht die Zusammenarbeit der fünf Partner, den ökologischen Fußabdruck jeder Reise zu minimieren. Innovative Ansätze zur nachhaltigen Mobilität während der "Customer Journey" werden gemeinsam entwickelt und durch die gemeinsame Teilnahme an der KWF-Maßnahme "Innovations.TALENT" (vormals "Innovationsassistent") wird der Austausch mit branchenfremden Unternehmen und Forschungseinrichtungen gefördert, wodurch es zu innovativen Lösungsansätzen und gemeinsamen Lernprozessen kommt.

Mehr erfahren: www.visitvillach.at | Georg Overs | T +43 4242 42000 55

Die Preisübergabe erfolgte durch Landeshauptmann Peter Kaiser, Kärntner Sparkasse Vorstandsdirektorin Gabriele Semmelrock-Werzer, KWF-Vorstand Sandra Venus und Horst Peter Groß vom Veranstalter Landschaft des Wissens - Wissenschaftsverein Kärnten.

Details mit Filmbeiträgen unter: www.kwf.at/nachhaltig2023

Mehr zu den Nominierten und Preisträgern erfahren "Kärnten heute"-Beiträge dazu ansehen

Rückfragen & Kontakt:

Fritz Lange

Marketing



KWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Völkermarkter Ring 21-23

9020 Klagenfurt am Wörthersee

T: +43 664 839 93 37 | fritz.lange @ kwf.at