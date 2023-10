Mahrer: Antisemitismus darf in Wien keinen Platz haben

Klärung der Umstände und Ausforschung der Täter sind ebenso wichtig wie der Schulterschluss der Stadtpolitik in der Integration

Wien (OTS) - „Diese Bilder sind erschreckend und verstörend. Klar ist: Wir müssen geeint gegen Antisemitismus auftreten“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer. So sei in der Nacht von Freitag auf Samstag die israelische Fahne vom Wiener Stadttempel gerissen worden.



„Derartige Vorfälle sind absolut nicht zu tolerieren. Es braucht jetzt dringend eine Klärung der Umstände der Tat und die Ausforschung der Täter. Danach muss an den Ursachen gearbeitet werden. Wieso können sich Menschen mitten in Wien in einer derartigen Form radikalisieren und wie kann das verhindert werden? Nach dem jahrelangen Integrationsversagen von SPÖ und neos braucht es nun endlich einen Schulterschluss in der Wiener Stadtpolitik und ein neues Prinzip bei der Integration: Hinschauen statt Wegschauen“, so Mahrer abschließend.

