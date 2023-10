Wiener Klimateam: Jetzt sind die Bürger*innen-Jurys am Zug

In Mariahilf, Währing und Floridsdorf schlagen Bürger*innenjurys Klimaprojekte zur Umsetzung vor

Wien (OTS) - Das Wiener Klimateam geht in die nächste Phase: Jetzt sind die Bürger*innenjurys am Zug. Nachdem in den vergangenen Monaten zunächst Klima-Ideen für die Bezirke Mariahilf, Währing und Floridsdorf gesucht und darauf aufbauend konkrete Projektentwürfe entwickelt wurden, entscheiden nun repräsentativ zusammengesetzte Bürger*innen-Jurys in den Bezirken, welche Projekte zur Umsetzung gebracht werden sollen. Am Wochenende trafen sich die Bürger*innen bei einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung im Wiener Rathaus.

„Beim Wiener Klimateam haben die Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit, von der Einreichung einer Idee bis zur Umsetzung eines Projekts mitzumachen. So können sie einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität im Bezirk und für ein besseres Klima leisten. Ich bin überzeugt, dass die die Bürgerinnen und Bürger unsere wichtigsten Partner*innen sind, wenn es um Klimaschutz und ein lebenswertes Grätzl geht“, betont Klima- und Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky.

Rund 100 Projektentwürfe stehen zur Auswahl

Pro Bezirk sind zwischen 20 und 25 Menschen in der Jury. Die Zusammensetzung ist repräsentativ gelost: „Damit stellen wir sicher, dass die Jury möglichst vielfältig zusammengesetzt ist und repräsentativ für alle Bezirksbewohner*innen entscheiden kann. Auch das gehört zu den neuen Wegen der Beteiligung und Stadtgestaltung, die wir mit dem Wiener Klimateam beschreiten“, erklärt Klimateam-Referatsleiterin Wencke Hertzsch von der Stadt Wien – Energieplanung.

Den Startschuss für die Jurys gab ein gemeinsamer Auftakt im Rathaus: Dort haben die Jurymitglieder erfahren, was sie an den Jury-Wochenenden erwartet, und sich auf ihre Aufgabe vorbereitet. Leicht wird die Entscheidung nicht für die Juror*innen. Aus über 1.300 eingereichten Ideen entstanden im August und September in gemeinsamen Workshops von Ideengeber*innen und Expert*innen der Stadt Wien rund 100 Projektentwürfe, die jetzt den Jurys vorliegen: 32 in Mariahilf, 24 in Währing und 40 in Floridsdorf.

Zum Ablauf

Im April und Mai konnten die Wiener*innen ihre Klima-Ideen für die Bezirke Mariahilf, Währing und Floridsdorf einreichen. Danach wurden sie durch Expert*innen der Stadt Wien geprüft. Alle Ideen, die die Kriterien erfüllt und den Prüfprozess bestanden haben, wurden von August bis September von den Einreicher*innen und interessierten Bewohner*innen zusammen mit Expert*innen der Stadt Wien zu Projektentwürfen weiterentwickelt. Im November entscheiden die je Bezirk repräsentativ gelosten Bürger*innen-Jurys, welche Projektentwürfe in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden sollen. Diese werden am 18. Dezember bekannt gegeben.

Alle weiteren Infos gibt es auf klimateam.wien.gv.at.

