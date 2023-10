FPÖ – Hafenecker: „,System-Vizekanzler´ Kogler zeigt jeden Tag, warum es einen freiheitlichen Volkskanzler braucht!“

Grünen-Chef hat friedliche Demonstranten gegen das Corona-Zwangsregime aufs primitivste beschimpft und betreibt mit der ÖVP Politik gegen die eigene Bevölkerung

Wien (OTS) - „Die Österreicher haben nicht vergessen, wie Vizekanzler Kogler Bürger, die friedlich gegen das schwarz-grüne Corona-Zwangsregime demonstriert haben, als ,Staatsverweigerer´, ,Neonazis´ und ,Demokratiefeinde´ aufs primitivste beschimpft hat. Bei soviel Abgehobenheit verwundert es daher nicht, wenn er den Begriff Volkskanzler ,grindig´ findet. Die Wähler werden ihm bei der nächsten Nationalratswahl auf jeden Fall mit ihrer Stimme genauso wie der ÖVP ausrichten, was sie von ihm und seiner grünen Verbots- und Abzocktruppe halten“, so reagierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA auf Aussagen des grünen Vizekanzlers im Interview mit der „Kronen Zeitung“.

Tag für Tag würde Schwarz-Grün mit ihrer gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung gerichteten Politik zeigen, wie wichtig eine politische Wende sei, die nur von einer FPÖ-geführten Bundesregierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl an der Spitze im Sinne der Österreicher umgesetzt werden könne. „Nehammer, Kogler und Co. dienen sich in erster Linie den Eliten und Mächtigen an, während sie die Österreicher unter der Rekordteuerung leiden lassen, nichts für die Bekämpfung der illegalen Masseneinwanderung unternehmen und unsere Souveränität sowie Neutralität immer mehr aushöhlen. Ein freiheitlicher Volkskanzler steht mit seinem Amtsverständnis für das genaue Gegenteil, nämlich für den Erhalt unseres Wohlstands, ein Ende dieser ,neuen Völkerwanderung´ und ein souveränes, neutrales Österreich! Dass ein ,Vize-Systemkanzler´ wie Kogler dabei in Schnappatmung verfällt, ist daher nur logisch, immer mehr Bürger setzen aber genau deswegen ihr Vertrauen und ihre Hoffnung in die FPÖ und Herbert Kickl“, so Hafenecker.

