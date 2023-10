Der digitale Führerschein feiert Geburtstag: Bereits über 380.000 digitale Lenkerberechtigungen aktiviert

Wien (OTS) - Präsentiert wurde der digitale Führerschein von Innenminister Gerhard Karner und Staatssekretär Florian Tursky im Oktober des Vorjahres. Als erster digitaler Ausweis gilt der digitale Führerschein als Meilenstein der Digitalisierung.

Die digitale Ausweisplattform des Finanzministeriums gilt als gelungene technische Grundlage für die sichere und datenschutzkonforme Umsetzung von digitalen Ausweisen – nun steht mit dem digitalen Führerschein der erste digitale Ausweis Österreichs bereits seit einem Jahr zur Verfügung. Heute sind bereits über 380.000 digitale Führerscheine in Verwendung.

„Mit dem digitalen Führerschein ist uns vor einem Jahr ein wesentlicher Meilenstein der Digitalisierung von öffentlichen Ausweise gelungen. Mit der ID Austria als Basis für alle digitalen Ausweise ist nicht nur ein moderner Identitätsnachweis entwickelt worden, es ist auch ein wichtiger Beitrag zur Cybersicherheit in Österreich. So wird Identitätsdiebstahl verhindert und der Cyberkriminalität ein Riegel vorgeschoben“, so Innenminister Gerhard Karner.

„Die Digitalisierung durchdringt alle Lebensbereiche und kann unser Leben einfacher und Abläufe effizienter gestalten. Österreich war schon immer Vorreiter im E-Government und mit der digitalen Ausweisplattform werden digitale Ausweise praktisch und einfach auf das Smartphone gebracht und deren sichere Kontrolle ermöglicht. Der digitale Führerschein war unser erster elektronischer Ausweis und ich freue mich, dass dieser mit 380.000 Aktivierungen so gut angenommen wird“, so Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky.

Der digitale Führerschein ist der erste von drei digitalen Ausweisen in Österreich. Ende März stellte Bildungsminister Martin Polaschek gemeinsam mit Staatssekretär Florian Tursky den digitalen Schülerausweis vor. Die Erfolgsgeschichte wurde mit Einführung des digitalen Altersnachweises im September dieses Jahres fortgeführt:

Hier wurden bereits 38.650 digitale Altersnachweise aktiviert.

Um den digitalen Führerschein nutzen zu können, muss der Umstieg von der Handy-Signatur auf die ID Austria mit Vollfunktion vollzogen werden. Die ID Austria ist der Schlüssel zu allen öffentlichen digitalen Services Österreichs. Mit der ID Austria lassen sich Online-Geschäfte und Behördenkontakte einfach, sicher, digital und schnell abwickeln. Zudem ermöglicht die ID Austria neue Einsatzmöglichkeiten wie die Ausweisfunktion am Smartphone und basiert auf EU-weiten Standards. Derzeit sind rund 1,5 Mio. Personen mit der ID-Austria angemeldet und können damit über 400 angebundene Dienste nutzen.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Michael Tögel, BA

Stv.-Pressesprecher des Staatssekretärs

Büro des Staatssekretärs Florian Tursky, MSc. MBA.

Telefon: +43 1 51433 500062

E-Mail: michael.toegel @ bmf.gv.at

Web: www.bmf.gv.at



Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

Kabinett des Bundesministers Mag. Gerhard Karner

Telefon: +43 1 53 126-901021

E-Mail: markus.haindl @ bmi.gv.at

Web: www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien