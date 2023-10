SP-Ludwig/Novak gratulieren Frauenkommunikationszentrum ega zum 30. Geburtstag

Wichtiger Ort für Frauenförderung, Kunst, Kultur und Meinungsbildung

Wien (OTS/SPW) - Ganz im Zeichen seines 30-jährigen Bestehens stand der Samstagabend im Frauenkommunikationszentrum ega: frauen im zentrum. Mit einem großen Jubiläumsfest wurden drei Jahrzehnte Kunst, Kultur, Meinungsbildung und Beratung von Frauen für Frauen gefeiert. SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig gratuliert herzlich: „Mit der Gründung des Frauenkommunikationszentrum ega haben die Wiener SPÖ-Frauen vor drei Jahrzehnten einen wichtigen Ort der Begegnung und des Austauschs für die Wienerinnen geschaffen. Durch die Förderung weiblicher Kunst- und Kulturschaffender liefert das Zentrum einen wichtigen Beitrag für mehr Gleichberechtigung und weibliche Selbstbestimmung in unserer Gesellschaft und ist aus der Wiener Kunst- und Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken. Ich danke allen Mitarbeiterinnen, den Mitgliedern des ega-Vorstands, den vielen Künstlerinnen, Expertinnen, freiwilligen Unterstützer*innen und nicht zuletzt den vielen Besucher*innen, die das ega über 30 Jahre hinweg zu einem wichtigen Ort des kulturellen und intellektuellen Austauschs für die Wienerinnen gemacht haben.“

„Der Name ist im ega Programm: Hier stehen die Frauen im Zentrum“, betont SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, MA. „Bereits bei seiner Gründung im Jahr 1993 war das ega sowohl in Sachen Frauenförderung im Kunst- und Kulturbereich sowie in punkto Information und Meinungsbildung zu aktuellen feministischen Themen federführend und ist es bis heute geblieben. Gerade im Kunst- und Kulturbereich ist es wichtig, Frauen noch mehr vor den Vorhang zu holen und fair zu entlohnen. Die Ergebnisse der größten Wiener Frauenbefragung haben gezeigt, dass Frauen sich noch viel mehr Räume nach diesem Vorbild in unserer Stadt wünschen. Ich gratuliere zu dreißig erfolgreichen Jahren ega:frauen im zentrum und freue mich auf viele weitere feministische Veranstaltungen von Frauen für Frauen“, so Barbara Novak abschließend. (Schluss) cs

