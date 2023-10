„Der Sagenjäger – Max Müller auf Spurensuche“ ab 26. Oktober in ORF 2

Auftakt des neuen Formats mit „Der stumme Büßer zu Ossiach“ am Nationalfeiertag, weitere Folgen sonntags um 16.00 Uhr

Wien (OTS) - Jede Region hat ihre ganz spezielle G'schicht – romantisch oder gruselig –, die der Überlieferung nach auf einer wahren Begebenheit beruht oder auch nicht. Dem will „Der Sagenjäger“ auf den Grund gehen: Schauspieler Max Müller, bekannt aus der Serie „Die Rosenheim-Cops“ (zu sehen immer donnerstags um 20.15 Uhr in ORF 2), begibt sich in diesem neuen ORF-2-Format auf die Suche nach Sagen und Sagenhaftem, nach Mythen und Fabelwesen. Dabei durchwandert er die schönsten Landschaften der Regionen und sammelt in detektivischer Kleinarbeit Indizien und Beweise für den Wahrheitsgehalt der Geschichten, die von den Einheimischen erzählt werden. In der Auftaktsendung am Nationalfeiertag, am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, um 16.30 Uhr in ORF 2 geht „Max Müller auf Spurensuche“ in Kärnten, wenn er der Sage um den „Stummen Büßer zu Ossiach“ auf den Grund geht. Weitere Folgen stehen am 29. Oktober („Der König Goiseram“) und 5. November („Der Hochalpgeist von Berwang“) jeweils sonntags um 16.00 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

„Der Sagenjäger – Max Müller auf Spurensuche: Der stumme Büßer zu Ossiach“ am 26. Oktober um 16.30 Uhr in ORF 2

Im Jahre 1081 bittet ein stummer Pilger um Unterschlupf im Kloster zu Ossiach. Mehr als tausend Jahre später geht Schauspieler Max Müller als „Der Sagenjäger“ der Geschichte um den geheimnisvollen Gast nach. Seine Recherchen führen ihn an den Ossiacher See.

Max Müller kommt der Identität des Pilgers auf die Spur: Es handelte sich um Polenkönig Boleslaus II., der den Bischof von Krakau ermordet hatte und auf der Flucht vor Strafe und Vergeltung in Ossiach gelandet war. Der Sagenjäger entdeckt, dass die Sage in zwei Varianten existiert. In einer strandete Boleslaus II. auf der Flucht im Kloster, in der anderen landete er erst nach einem Umweg über Rom am Ossiacher See. Warum der König in Rom gewesen sein soll, was ihn danach nach Ossiach brachte, warum er dort blieb und ob er dort begraben ist, das erfährt Max Müller in Gesprächen mit Erich Aichholzer, Dechant des Dekanats Feldkirchen und Stiftspfarrer von Ossiach, sowie weiters der Leiterin der Carinthischen Musikakademie Marion Rothschopf, der ehemaligen Intendantin des Carinthischen Sommers Gerda Fröhlich und der Geschichtenerzählerin Martina Kircher. Auch Historiker Wilhelm Deuer und Gastwirt Gerhard Satran liefern Beweise für den Wahrheitsgehalt der Geschichten rund um Polenkönig Boleslaus II.

