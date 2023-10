SPÖ-Krainer zu Brunner: „Hinter-uns-die-Sintflut“-Budget bringt Konzernen Milliarden und Bevölkerung hohe Preise und hohe Steuern

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer bekräftigt heute seine Kritik an ÖVP-Finanzminister Brunner und dessen „Hinter-uns-die-Sintflut“-Budget: „Das Versagen der Regierung bei der Bekämpfung der Teuerung rächt sich dramatisch und Österreichs Steuersystem wird in Zukunft noch ungerechter“, so Krainer zu Brunners Aussagen in der Ö1-Sendereihe „Im Journal zu Gast“. „Für Großkonzerne gibt es Milliarden Euro, für Arbeitnehmer*innen, Selbstständige und Pensionist*innen gibt es hohe Preise und hohe Steuern“, sagt Krainer, der betont, dass es endlich Maßnahmen zur Senkung der Preise braucht, gerechte Millionärssteuern eingeführt und die Steuern auf Arbeit gesenkt werden müssen. „Die Regierung hat tatenlos zugesehen, wie die Preise in die Höhen geschossen sind; die Neuverschuldung ist gestiegen und die Wirtschaft schrumpft. ÖVP und Grüne sollen endlich Platz machen für soziale und gerechte Politik – die SPÖ kann es besser“, so Krainer am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) ls

