Rotes Kreuz: Dringend benötigte Hilfslieferungen nach Gaza starten. Jetzt spenden!

Präsident Schöpfer: „Das humanitäre Leid der Menschen ist enorm. Mit Öffnung des Grenzübergangs ist endlich erste Nothilfe für die Betroffenen möglich.“

Wien (OTS) - Die seit Tagen wartenden Lastwagen bringen dringend benötigte Hilfsgüter wie Wasser, Lebensmittel und medizinische Notversorgung zu den betroffenen Menschen im Gazastreifen.

Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer appelliert: „Die Ankunft der Hilfsgüter ist ein erster Schritt, um die Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen. Zudem muss ein sicherer Zugang für die Helferinnen und Helfer zur betroffenen Zivilbevölkerung gewährleistet sein. Die Lieferung der Hilfsgüter darf nicht abreißen, die Menschen sind dringend auf Hilfe angewiesen.“

Internationale Hilfe läuft auf Hochtouren

Das Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK), das mit seinen Mitarbeiter:innen in Gaza im Einsatz ist, hat bereits einen Nothilfeaufruf in der Höhe von 55 Millionen Schweizer Franken für Israel und die besetzen Gebiete gestartet. Eine Aufstockung von 20 Millionen Schweizer Franken wird erwartet. Neben Lieferungen von Wasser und Lebensmitteln werden zusätzliche Transporte mit Medikamenten, medizinischem Material und Tabletten für die Reinigung von Wasser organisiert.

Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) hat einen internationalen Nothilfeaufruf veröffentlicht, um die Einsatzbereitschaft der nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften in den benachbarten Ländern zu verstärken und weiterhin dringende humanitäre Hilfe zu leisten. Der Nothilfeaufruf beträgt 30 Millionen Schweizer Franken. Weltweit stehen Teams der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung bereit, um die Kolleg:innen vor Ort zu unterstützen.

„Als Rotes Kreuz rufen wir dazu auf, sicheren Zugang zu den betroffenen Gebieten zu gewähren, damit dringend benötigte Hilfe geleistet werden kann. Ich bedanke mich im Voraus für jede Spende, die uns dabei hilft, das Überleben von Menschen zu sichern“, so Gerald Schöpfer.

Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ 20.111

Kennwort: Naher Osten

Oder unter: www.roteskreuz.at/news/aktuelles/internationales/humanitaeres-voelkerecht

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Mag. Antonia Filka

Presse- und Medienservice

+43158900352 +436645002819

antonia.filka @ roteskreuz.at

www.roteskreuz.at