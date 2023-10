Offener Brief von Künstler:innen zu Klimaschutzmaßnahmen: Kogler und Gewessler trafen Erstunterzeichner:innen

Konstruktiver Austausch zu Umwelt-, Klima- und Naturschutz

Wien (OTS) - Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler haben diese Woche zum Austausch mit einigen Erstunterzeichner:innen des im September veröffentlichten Offenen Briefs „Appell namhafter Künstler*innen an die Bundesregierung, fehlende Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen“ in das Klimaschutzministerium geladen.

Aktuell haben bereits mehr als 50 namhafe Künstler:innen die Forderungen unterrzeichnet. Vonseiten der Initiator:innen des Offenen Briefs nahmen die Schauspielerinnen Valerie Huber, Verena Altenberger, Hilde Dalik und Lilian Klebow am Gespräch teil.

Vizekanzler Werner Kogler:

„Österreichs Künstlerinnen und Künstler vernetzen sich und setzen sich für den Klimaschutz ein. Diese Initiative verdient Respekt und einen Austausch auf Augenhöhe. Daher haben wir die engagierten Künstler:innen eingeladen, um uns zu aktuellen Themen im Klima-, Umwelt und Naturschutz auszutauschen. Wir waren uns dabei im Gespräch einig, dass wir gemeinsam mit Mut vorangehen müssen, um Ohnmachtsgefühle zu überwinden und die Bremser mit ihrem alten Denken auszubremsen. Denn wir haben im Klimaschutz keine Zeit zu verlieren, sondern viel mehr Chancen zu gewinnen.“

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler:

„Kunst und Kultur haben in Österreich einen hohen Stellenwert. Gerade engagierte Künstlerinnen und Künstler können entscheidend dazu beitragen, das Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz in der öffentlichen Debatte und in der Gesellschaft zu verstetigen. Sie sind eine gewichtige Stimme für mehr Klimaschutz in Österreich. Dieses Engagement und diesen Mut brauchen wir im Kampf gegen die Klimakrise. Denn klar ist: Klimaschutz kann uns nur gemeinsam gelingen. Umso mehr möchte ich mich für den offenen Austausch bedanken und freue mich auf kommende Gespräche.“

Das Treffen stand unter anderem im Zeichen der großen Visionen und Fragen für den Klimaschutz. „Wo wollen wir in 25 Jahren hin?“, „Wie schaffen wir es Klimaschutz attraktiver zu machen?“ „Wie schaffen wir es langfristig zu denken und klar zu kommunizieren, dass die Zukunft unseren Kindern gehört?“

Die grünen Regierungsmitglieder kündigten im Gespräch an, den Dialog gemeinsam weiterführen zu wollen und noch weitere Gespräche für das gemeinsame große Ziel - mehr Klimaschutz - folgen zu lassen.

Aussendung der Künstler:innen: https://tinyurl.com/2bbmbakx

Fotos zum Treffen: https://www.flickr.com/photos/bmkoes/albums/72177720312052435





