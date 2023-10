Bundessparte Transport und Verkehr trauert um Heidi Senger-Weiss

Österreichs Transport- und Verkehrswirtschaft verliert langjährige erfolgreiche Unternehmerin und verdiente Funktionärin

Wien (OTS) - „Die Bundessparte Transport und Verkehr trauert um eine langjährige, verdiente Unternehmerin und Funktionärin der Wirtschaftskammer, die in ihrer jahrzehntelangen, hoch erfolgreichen Tätigkeit wesentliche Akzente für die heimische wie europäische Verkehrswirtschaft gesetzt hat. Sie war Wegbegleiterin und Gestalterin und hat sich unermüdlich für die Weiterentwicklung des Logistiksektors eingesetzt. Unser Beileid gilt der Familie in diesen schweren Stunden“, betont Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ.



Heidi Senger-Weiss war Trägerin vieler Auszeichnungen, darunter das Große Silberne Ehrenzeichen der Republik für ihr Lebenswerk. Für ihre Impulse für die europäische Logistikbranche wurde sie als erste Frau in die Ruhmeshalle der Logistik im Deutschen Verkehrsministerium in Berlin aufgenommen. Heidi Senger-Weiss erhielt ua. auch – gemeinsam mit ihrem Mann - den Hermes Sonderpreis "Entrepreneur" für das Lebenswerk und besondere Leistungen in der der Transport- und Verkehrswirtschaft. Von 1990 bis 2005 führte sie die Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Vorarlberg und war über lange Jahre Mitglied des Wirtschaftsparlaments der WKÖ bzw. der Spartenkonferenz der Bundessparte Transport und Verkehr.



„Wir verlieren mit Heidi Senger-Weiss eine Unternehmerin, die in den vergangenen 60 Jahren eines der ältesten Logistik-Unternehmen Österreichs geführt und mit viel Kompetenz und Hauverstand den Speditions- und Logistikkonzern zu einem der größten österreichischen Logistiker entwickelt hat. Die ´Gebrüder Weiss´ sind dabei in ihren Werten stets ein Familienunternehmen geblieben“, so Klacska abschließend.(PWK370)



