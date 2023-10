FPÖ – Amesbauer zu Asylzahlen: „Wegen deutlich gestiegener islamistischer Terrorgefahr ist ein sofortiger Asylstopp notwendig!“

„‚Festung Österreich‘, basierend auf dem 23-Punkte-Maßnahmenpaket der FPÖ ist das Gebot der Stunde“

Wien (OTS) - „Die heute präsentierten Asylzahlen sind wahrlich keine zu bejubelnde Erfolgsmeldung, da sie nach wie vor viel zu hoch sind, denn in Summe wurde schon jetzt die unter Rot-Schwarz im Jahr 2016 definierte Asylobergrenze überschritten. Überdies hat Österreich noch immer den unrühmlichen zweiten Platz bei der Pro-Kopf-Belastung durch Asylanträge in der EU inne“, stellte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer klar. „Diese Zahlen belegen erneut das komplette Versagen dieser schwarz-grünen Regierung und von ÖVP-Innenminister Karner, der die illegale Masseneinwanderung weiter ungehindert in unser Land lässt“, so Amesbauer weiter.

„Gerade angesichts der nun deutlich gestiegenen islamistischen Terrorgefahr ist ein sofortiger Asylstopp notwendig. Jeder Islamist, der unter dem Missbrauch des Asylrechts nach Österreich kommt und den Hamas-Terror befürwortet, kann dann bald schon zum Täter werden. Dieses Bedrohungsszenario ist auch ein neuerlicher Beweis dafür, dass die ‚Festung Österreich‘, basierend auf dem 23-Punkte-Maßnahmenpaket der FPÖ, das Gebot der Stunde ist“, betonte Amesbauer.

„Somit benötigt es eine rasche und völlige Schubumkehr in der Asyl- und Einwanderungspolitik, die nur mit einer freiheitlich geführten Bundesregierung und einem Volkskanzler Herbert Kickl möglich sein kann“, so der FPÖ-Sicherheitssprecher.

