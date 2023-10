22. Bezirk: Groß-Enzersdorfer Straße/Josefine-Hawelka-Weg – Errichtung einer Radwegüberfahrt

Wien (OTS) - Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 24. Oktober, mit der Errichtung einer Radwegüberfahrt an der Kreuzung Groß-Enzersdorfer Straße/Josefine-Hawelka-Weg/Eßlinger Hauptstraße im 22. Bezirk. Dadurch wird eine sichere Verbindung zwischen den bestehenden Radverkehrsanlagen in der Groß-Enzersdorfer Straße, der Eßlinger Hauptstraße und entlang des Josefine-Hawelka-Weges hergestellt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung mindestens eines Fahrstreifens pro Fahrtrichtung und aller Fahrrelationen. In Fahrtrichtung stadtauswärts wird in der Zeit von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr gearbeitet, in Fahrtrichtung stadteinwärts von 9:00 bis 20:00 Uhr. Von 20:00 Uhr abends bis 5:00 Uhr Früh wird in beiden Fahrtrichtungen gearbeitet. Radverkehr und Fußverkehr bleiben aufrecht.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Kreuzung Groß-Enzersdorfer Straße/Josefine-Hawelka-Weg/Eßlinger Hauptstraße

Baubeginn: 24. Oktober 2023

Geplantes Bauende: 15. November 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

