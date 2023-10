6,75 % Fixzinssatz p.a. Anleihe Kerbler Holding GmbH

4,5 Jahre Laufzeit

Die Kerbler Holding GmbH hat am 16. Oktober 2023 eine neue Unternehmensanleihe auf den Markt gebracht, die eine attraktive Festverzinsung und eine mittelfristige Laufzeit bietet.

Die Anleihe im Überblick:

Fixe Verzinsung von 6,75 % p.a.

Jährliche Auszahlung der Zinsen

Zeichnungsfrist: 16.10.2023 bis voraussichtlich 13.11.2023

Laufzeit: 15.11.2023 bis 14.05.2028

Mindestinvestment: EUR 100.000

Kapitalrückzahlung zu 100 % am Laufzeitende durch die Kerbler Holding GmbH

Qualität und Rendite vereint: mit Premiumimmobilien der Kerbler Holding GmbH

Seit über 30 Jahren investiert die Kerbler Holding GmbH überwiegend in besonders repräsentative Immobilien, wie zum Beispiel den Dogenhof im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Der Fokus liegt auf Wiener Zinshäusern in guter Lage, die um die Jahrhundertwende errichtet wurden.

Wir erwarten, dass sich im Jahr 2024 wieder interessante Investitionsmöglichkeiten auf dem Immobilienmarkt eröffnen werden. Mit dieser Anleihe möchte die Kerbler Holding GmbH sich auf weiteres Wachstum durch Akquisition vorbereiten und damit die zyklischen Marktentwicklungen optimal nutzen.

Weiters sollen bereits im Bestand befindliche Liegenschaften in Wiens Premiumlagen insbesondere durch Dachgeschoßausbauten entwickelt werden. Hier setzt die Kerbler Holding GmbH weiterhin gezielt auf den Faktor „Lage“.

Schließlich legt die Emittentin einen besonderen Investitionsfokus auf die Bereiche Nachhaltigkeit und gesundes Wohnen. Die Mittel aus der Anleihe sollen daher auch in die LOPAS GmbH investiert werden. Die LOPAS GmbH – ein Tochterunternehmen der Kerbler Holding GmbH – hat sich seit deren Gründung Know-how in den Bereichen Ökologie und nachhaltiges Bauen aufgebaut.

Die Wachstumsstrategie der Kerbler Holding GmbH richtet deren Aufmerksamkeit gezielt auf die drei Bereiche: Lage, Nachhaltigkeit und gesundes Wohnen unter Ausnutzung zyklischer Marktchancen.

Eine einzigartige Gelegenheit, an Kerbler`s Fachwissen und Erfolg teilzuhaben

Die Anleihe bietet Investoren die Gelegenheit, von der Expertise der Kerbler Holding GmbH und deren Beteiligungsunternehmen zu profitieren. Die attraktive Rendite von 6,75 % wird jährlich ausgeschüttet. Durch die Investition können Sie zur Entwicklung von erstklassigen Immobilien und einem etablierten Unternehmen beitragen, das über jahrzehntelange Erfahrung in der Immobilienbranche verfügt.

Zitat Günter Kerbler:

„Unsere Leidenschaft für Qualität und Stil sowie unser Streben nach herausragender Wertentwicklung sind die Eckpfeiler unseres Geschäftes. Wir sind davon überzeugt, dass eine fundierte Expertise und ein breites Portfolio die Grundlage für eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft bilden“.

Die Emittentin Kerbler Holding GmbH: Ihr verlässlicher Partner

Günter Kerbler ist Gründer der Kerbler Holding GmbH und führt mit Alexander Kopecek gemeinsam die Gesellschaft mit Sitz in Wien. Die Kerbler Holding GmbH ist an mehreren national und international agierenden Unternehmen beteiligt. Das zentrale Geschäftsfeld der Emittentin liegt im Immobilienbereich mit besonderem Schwerpunkt auf Akquisition, Entwicklung und Adaptierung hochwertiger Immobilienprojekte in Österreich. Zudem realisiert diese sowohl im gewerblichen Bereich als auch in der Hotellerie Neubauten.

Alle wichtigen Details zur Anleihe sowie den Produktfolder finden Sie hier: https://kerblerholding.at/investment/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Alexander Kopecek

Mobil: +43 664 8180650

E-Mail: kopecek @ kerblerholding.at

http://www.kerblerholding.at