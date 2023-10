Anerkennungsgabe der Stadt Wien an Ilse Helbich in Würdigung der großen Leistungen im Bereich der Literatur

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler überbrachte der Autorin Dank und Anerkennung der Stadt Wien

Wien (OTS) - Am Sonntag begeht die Wiener Autorin Ilse Helbich ihren 100. Geburtstag. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler überbrachte bereits heute, Freitag, Dank und Anerkennung der Stadt Wien in Würdigung der großen Leistungen im Bereich der Literatur. Die Anerkennungsgabe und Medaille überreichte sie der Jubilarin in deren Wiener Wohnung.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler: „Es gelingt Ihnen, mit großer Leichtigkeit auch über die Seiten des Lebens zu schreiben, die nicht einfach sind. Mit Ihrer autobiografisch geprägten Literatur nehmen Sie uns Lesende mit in vergangene Zeiten, von denen zu wissen für uns so wichtig ist, um das Heute zu verstehen. Als Akrobatin der Erinnerung spannen Sie so ein tragfähiges Seil in die Vergangenheit, auf dem zu tänzeln Ihnen scheinbar mühelos gelingt.“ Schließlich zitierte die Stadträtin noch aus dem Lieblingsgedicht der Autorin, dem „Abendlied“ von Gottfried Keller.

Biografie Ilse Helbich

Ilse Helbich wurde 1923 in Wien geboren und wuchs auch hier auf. Sie promovierte im Fach Germanistik und war als Verlagskauffrau tätig. Sie war für verschiedene Tageszeitungen und den Österreichischen Rundfunk tätig, für den sie zahlreiche Radiosendungen verfasste. Ilse Helbich war über drei Jahrzehnte verheiratet und ist Mutter von fünf Kindern.

Im Alter von 80 Jahren veröffentlichte Ilse Helbich ihr erstes Buch. Seither sind zahlreiche Bände erschienen, Gedichte, Romane und Autobiografisches.

