Bürgermeister Ludwig empfängt Brünner Oberbürgermeisterin im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig hat heute, Freitag, die Oberbürgermeisterin von Brünn, Markéta Vaňková, zu einem Arbeitsgespräch im Roten Salon im Wiener Rathaus empfangen. Anlass für das Treffen zwischen den beiden Stadtoberhäuptern war der Empfang zum tschechischen Nationalfeiertag in der Botschaft der Tschechischen Republik, der in diesem Jahr ganz im Zeichen der Stadt Brünn steht.

„Brünn und Wien verbindet sehr viel, die Kontakte zwischen den beiden Städten sind zahlreich und sehr intensiv. Brünn ist auf vielen Sektoren sehr aktiv, so gab es allein im Jahr 2023 schon mindestens zehn erfolgreiche Kooperationen und thematische Arbeitstreffen zu den verschiedensten Themenbereichen wie Umwelt, Tourismus, Historisches Erbe oder IT. Von daher bin ich zuversichtlich, dass diese gute Kooperation sich in Zukunft noch intensiver gestaltet“, sagte Stadtchef Ludwig. Und weiter: „Die zweitgrößte Stadt Tschechiens hatte historisch immer eine enge Verbindung zu Wien. Als Wiener Bürgermeister bin ich froh, dass auch in Zukunft die grenzübergreifende Freundschaft unserer Städte fortgeführt wird.“ Es war heute nicht das erste Treffen zwischen Oberbürgermeisterin Vaňková und Bürgermeister Ludwig, bereits im Oktober 2019, im Juni 2021 und im Februar 2022 fanden solche Zusammenkünfte jeweils in Wien statt.

Beim Empfang zum Nationalfeiertag in der Tschechischen Botschaft in Wien wird ein Querschnitt der Leistungen der südmährischen Metropole und ihres Umlands auf den Gebieten Architektur, Gastronomie, Wein, Tourismus, Wissenschaft und Innovation präsentiert. Eines dieser Projekte ist ein auf tschechischen 3D-Printern gedrucktes „Buch“ für sehbeeinträchtigte und blinde Kinder, welches im Rahmen eines Erasmus+ Forschungsprojekts von der Brünner Mittelschule für Sehbeeinträchtigte, der Schule Zinckgasse im 15. Wiener Bezirk, dem Wiener Institut Economica und weiteren Projektpartnern aus der Slowakei und Ungarn entwickelt wurde. Als Vertreter Wiens wird Landtagspräsident Ernst Woller am Empfang teilnehmen. (Schluss) red

