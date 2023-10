Kaufmann: Erlass von Gebühren für Meister- und Befähigungsprüfungen stärkt die Lehre weiter

Wien (OTS) - Die ÖVP-Abgeordnete und Sprecherin für Berufsausbildung, Martina Kaufmann, begrüßt den Erlass von Gebühren für Meister- und Befähigungsprüfungen. Eine wichtige Maßnahme zu mehr Bildungsgerechtigkeit, eine weitere Stärkung der Lehre und wichtiges Zeichen für die Wirtschaft.

„Unsere Handwerksmeister und -meisterinnen sowie all jene, die eine Befähigungsprüfung absolvieren, sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ihre Qualifikation ermöglicht nicht nur die Leitung von Betrieben, sondern auch die fundierte Ausbildung von Lehrlingen. Es ist an der Zeit, dass wir diese Fachkräfte auf eine Stufe mit Akademikern stellen und sie genauso unterstützen. Danke an Wirtschaftsminister Dr. Martin Kocher, dass in den letzten Jahren so viel für die Lehre möglich war und nun auch noch in den Erlass dieser Gebühren mündet“, so die Abgeordnete zum Nationalrat, Martina Kaufmann.

In Österreich sind Meister- und Befähigungsprüfung zentrale Qualifikationsformen für handwerkliche Berufe und essenzielle Nachweise für die selbstständige gewerbliche Tätigkeit. Rund 4.850 Personen stellen sich jährlich dieser Prüfungsherausforderung. Doch bislang wurden hohe Prüfungsgebühren erhoben – im Schnitt 921 Euro für Meisterprüfungen. Je nach Fachrichtung und Prüfungskomplexität variieren diese, wie etwa 781 Euro in der Gas- und Sanitärtechnik oder 1.264 Euro für Steinmetzmeister.

Doch das ändert sich nun: Ab dem 1. Januar 2024 werden rückwirkend zum 1. Juli 2023 alle Prüfungsgebühren für Absolventinnen und Absolventen erlassen. „Damit setzen wir nicht nur ein Zeichen der Wertschätzung für unsere Handwerker, sondern schaffen auch gerechte Bedingungen im Vergleich zum akademischen Bereich“, so Kaufmann. Für diese Maßnahme wurden im kommenden Jahr 12,06 Millionen Euro budgetiert, und für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils ca. 10,3 Millionen Euro eingeplant.

Zum Abschluss betont Kaufmann: „Mit der heute in Begutachtung gehenden Verordnung stärken wir gezielt das Handwerk in Österreich und fördern die Berufsausbildung. Es ist ein klares Bekenntnis zu unseren Fachkräften und zur Zukunft unseres Landes. Der nächste Schritt wird dann auch der Erlass der Kursgebühren für Meister- und Befähigungsprüfungen sein, aber ein wichtiger Zwischenschritt wird heute gegangen.“ (Schluss)

