Biopower GmbH erweitert Geschäftsführung: Robert Schweizer ist neuer Geschäftsführer

Krumbach (OTS) - Die Biopower GmbH, Österreichs führendes Unternehmen im Bereich Biogasproduktion, gibt eine Erweiterung ihrer Geschäftsführung bekannt. Andreas Blochberger, der seit 2011 erfolgreich die Geschicke des Unternehmens lenkt, hat seit Juli 2023 Robert Schweizer als neuen Geschäftsführer an seiner Seite.

Robert Schweizer ist ein erfahrener Manager mit einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte in der kreislaufwirtschaftlichen Nutzung biogener Rohstoffe. Er hat kürzlich seine Position als Leiter für Biogene Rohstoffe und Kompost & Erden bei der Brantner Österreich GmbH verlassen und bringt seine langjährige Expertise nun in die Biopower GmbH ein.

Andreas Blochberger, der bisherige alleinige Geschäftsführer, äußerte sich erfreut über die Neuigkeit: "Ich freue mich sehr, Robert Schweizer in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine herausragende Qualifikation und sein tiefes Verständnis für die Nutzung biogener Rohstoffe im Kreislauf werden zweifellos dazu beitragen, das Unternehmen noch breiter aufzustellen und erfolgreich in die Zukunft zu führen."

"Es ist mir eine große Ehre, Teil des Biopower-Teams zu werden und die Position des Geschäftsführers zu übernehmen. Dieses Unternehmen hat eine starke Präsenz in der österreichischen Energiewirtschaft und spielt eine entscheidende Rolle um die österreichischen Energieziele zu erreichen. Ich bin hochmotiviert, die Erfolgsgeschichte dieses innovativen Unternehmens weiterzuschreiben“, so der neue Geschäftsführer Robert Schweizer.

Die Biopower GmbH ist ein niederösterreichisches Familienunternehmen und seit 2006 der größte Biogasproduzent in Österreich. An nunmehr drei Standorten in Niederösterreich produziert das Unternehmen jährlich mehr als 15 Millionen Normkubikmeter Biogas und versorgt damit unzählige Haushalte und Menschen mit regionaler nachhaltiger Energie.

Rückfragen & Kontakt:

Biopower GmbH

office @ biopower.co.at

www.biopower.co.at

+43 664 2554282