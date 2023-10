AVISO 24.10. – 150 Jahre Wiener Wasser: Bundespräsident Van der Bellen und Bürgermeister Ludwig eröffnen Jubiläumsbrunnen „WirWasser"

Wien (OTS) - Am 24. Oktober 1873 wurde in Wien die I. Wiener Hochquellenleitung eröffnet. Zum 150. Jahrestag gestalteten Gelatin den Jubiläumsbrunnen „WirWasser“ in Favoriten. Zur feierlichen Eröffnung mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bürgermeister Michael Ludwig, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Bezirksvorsteher Marcus Franz und Gelatin laden wir Vertreter*innen der Medien ganz herzlich ein.

Ort: Jubiläumsbrunnen „WirWasser“, Ecke Gudrunstraße/Sonnwendgasse, 1100 Wien

Zeit: 24. Oktober 2023, 10.30 – 11.30 Uhr

Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir die Medienvertreter*innen um Anmeldung bis 23. Oktober, 15 Uhr, unter melissa.hofbauer@wien.gv.at oder +43 1 4000 81853.

(Schluss)

150 Jahre Wiener Wasser

Datum: 24.10.2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Jubiläumsbrunnen „WirWasser“

Ecke Gudrunstraße/Sonnwendgasse, 1100 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Anne Katrin Feßler

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

+43 1 4000 - 811 91

annekatrin.fessler @ wien.gv.at



Philipp Lindner

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81853

philipp.lindner @ wien.gv.at