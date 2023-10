ÖAMTC: Straßensperren wegen Sturmschäden

Vor allem Salzburg betroffen

Wien (OTS) - "Seit den späten Vormittagsstunden kommt es vor allem in Salzburg, aber auch in Kärnten, Tirol und Oberösterreich, zu Straßensperren wegen umgestürzter Bäume und anderen Sturmschäden. Darunter auch die Gerlos Straße (B165), Katschberg Straße (B99) und Großglockner Hochalpenstraße (B107)", melden die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Entspannung wird erst in der Nacht auf Samstag erwartet.

Verhaltensempfehlungen

Autos, wenn möglich, in Garagen abstellen

Vorsicht im Straßenverkehr, insbesondere beim Überholen – Windangriffsflächen

Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr einplanen

Informationen zur aktuellen Verkehrslage:

https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im

verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner

https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs:

www.oeamtc.at/apps.

(Schluss)

ÖAMTC Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at