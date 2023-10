Burgenland: Acht Gewinner beim Regionalitätspreis 2023

Zum 14. Mal verliehen die RegionalMedien Burgenland am 19. Oktober ihren Regionalitätspreis. Die Verleihung fand im Rahmen eines großen Festes erstmals in der Csello Mühle Oslip statt

Wien/Oslip (OTS) - Über 150 Gäste aus Burgenlands Wirtschaft, Politik und Kultur fanden sich am Donnerstagabend in der herausgeputzten Csello Mühle Oslip ein. Ausgezeichnet wurden dort die aktuellen regionalen Stars des Burgenlandes. Durch den Festabend führte die Moderatorin Sissy Gamauf-Leitner, unterhaltsam umrahmt wurde die Preisverleihung vom Musik-Kabarett BE-Quadrat sowie von Kati Cher & Alessandro Zuco.

Die Preise

Die Jury – bestehend aus Vertretern der Sponsoren Burgenland Tourismus, Raiffeisen Burgenland, Landwirtschaftskammer Burgenland und Wirtschaftsbund Burgenland sowie der RegionalMedien Burgenland – hatte im Vorfeld insgesamt sieben Gewinner ermittelt, die sich jeweils über eine ganzseitige Reportage in allen BezirksBlätter-Ausgaben sowie über eine einzigartige Trophäe des Künstlers Florian Lang freuen dürfen. Über diese Preise darf sich außerdem der "Sonderpreis der Leser"-Gewinner freuen, den die Leserinnen und Leser der RegionalMedien Burgenland via Online-Voting bestimmt hatten.



Lafnitztaler Bauernspezialitäten

Den ersten Preis des Abends nahm die Lafnitztaler Bauernspezialitäten OG in der Kategorie "Gastronomie & Tourismus" entgegen. Die "extrem stolze" Chefin Christa Erdely aus Markt Allhau bietet gemeinsam mit ihren elf Mitarbeiterinnen ein bäuerliches Catering nach dem Motto "Genuss mit gutem Gewissen - vom ersten bis zum letzten Bissen!" an. Einfach gesagt sind das Produkte aus der Umgebung, gekocht von Menschen die hier verwurzelt sind, für Menschen die hier leben. "So schmeckt die Heimat. Einfach echt. Egal ob bei kleinen oder großen Festen, die Leute freuen sich immer sehr wenn wir Lafnitztaler kommen", so Christa Erdely.



kids4art Kunstschule

Ausgezeichnet in der Kategorie "Kunst, Kultur & Brauchtum" wurde die kids4art Kunstschule aus Eisenstadt. Die erste Burgenländische Kunstschule für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren hat keine Alterseinteilung und keinen Stundenplan. Gründerin und Geschäftsführerin Corinna Trichtl bietet stattdessen einen Ort, "wo sich Kinder und Jugendliche intensiv mit sich selbst beschäftigen dürfen und ihre Interessen malerisch, zeichnerisch oder experimentell ausdrücken können". Rund 300 Schüler im Jahr entwickeln dadurch in rund 70 Workshops ihre Persönlichkeit weiter. "Für mich ist das eine Herzensangelegenheit. Die Kinder kommen wie ausgewechselt nach Hause."



PÜSPÖK Erneuerbare Energie GmbH

Schon seit 1997 ist das Parndorfer Familienunternehmen PÜSPÖK ein Vorreiter in der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie. Aktuell versorgt Geschäftsführer Lukas Püspök mehr als 280.000 Haushalte mit sauberem Strom. Dadurch zählt das Unternehmen zu den größten privaten Stromerzeugern aus erneuerbarer Energie in Österreich. "Wir sind fest entschlossen, den Klimawandel zu bekämpfen und kommenden Generationen eine intakte Umwelt zu hinterlassen." Der Preis in der Kategorie "Umwelt & erneuerbare Ernegie" ist also nur folgerichtig.



Verein zur Förderung des Naturparks Rosalia-Kogelberg

Der Naturpark Rosalia-Kogelberg ist Burgenlands jüngster Naturpark und besteht aus 13 Gemeinden im Bezirk Mattersburg. Der vom Naturpark im Jahr 2022 eigens gegründete landwirtschaftliche Betrieb dient dazu, brachliegende Klein- und Kleinstflächen im Naturpark zu pachten und so wieder in Bewirtschaftung zu bringen. Ulrike Kitzinger: "Denn nur durch eine nachhaltige Nutzung und regelmäßige Pflege der Flächen bleiben diese auch als wertvolle Lebensräume in den Naturschutzgebieten erhalten. Das liegt uns sehr am Herzen." Dafür gab's den Sieg in der Kategorie "Land- und Forstwirtschaft".



Buchhandlung Desch-Drexler

Die älteste, noch inhabergeführte Buchhandlung im Burgenland ist seit 85 Jahren in Pinkafeld zu finden und gewann die Kategorie "Handel": die Buchhandlung Desch-Drexler. An den Standorten in Pinkafeld und Oberwart gibt es vomKinder-und Jugendbuch, über Kochbuch, guter Belletristik bis hin zum Sachbuch alles zu kaufen. Auch der Regionalität schenkt Geschäftsführerin Caroline Drexler größte Aufmerksamkeit: "Wir versuchen hinaus zum Kunden zu gehen und sehr regional zu arbeiten. Mit jeder Aktion versuchen wir, uns von einem normalen Ladengeschäft abzuheben." Neben Bestsellern werden auch immer die neuesten Erscheinungen von regionalen Autoren präsentiert. Außerdem werden im Verlag nur Titel burgenländischer AutorInnen verlegt oder Bücher, die Burgenland-Bezug haben.



Verschenkungsportal: "KANNST DU HABEN"

In der Kategorie "Gesundheit & Soziales" konnte sich das Verschenkungsportal "KANNST DU HABEN" durchsetzen. Der gleichnamige Verein mit Sitz in Neusiedl am See rund um Christoph Edelmann und Thomas Pohoralek will verhindern, dass nicht mehr benötigte Artikel und Waren aller Art nicht ewig in Kellern, Lagern und Abstellräumen vergessen oder entsorgt werden, sondern im nachhaltigen Benützungskreislauf bleiben. Dafür stellen sie eine technische Plattform zur Verfügung. "Wir wollen dazu beitragen, dass wir uns alle von einer Entsorger- zu einer Versorger-Gesellschaft entwickeln.



Evelynes Kucheneck

Als Meisterkonditorin hat sich Evelyne Goldenits auf die Herstellung von Konditorware für spezielle Ernährungsbedürfnisse wie glutenfrei, vegetarisch oder vegan spezialisiert. Die Grundidee hinter den Produkten von Evelynes Kucheneck in Eisenstadt liegt in der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten. Großer Wert wird auf die Auswahl hochwertiger Zutaten gelegt: Diese werden nach Möglichkeit regional bezogen, sind saisonal gewählt bzw. im Fall von Marmeladen auch selbst hergestellt. "Dadurch können beste Qualität, kurze Transportwege und regionale Wertschöpfung gewährleistet werden", erklärt Evelyne, die sich über den Sieg in der Kategorie "Handwerk & Dienstleister" freuen darf.



Sonderpreis für Bürstenerzeugung

Der heuer zum ersten Mal vergebene "Sonderpreis der Leser" ging an die Bürstenerzeugung Melanie Eckhardt rund um Melanie Eckhardt und Alexander Eckhardt aus Mattersburg. Seit 1951 erzeugt der Betrieb traditionelle Handwerkskunst und greift auf jahrelang überliefertes Know-how zurück. Mittlerweile sind sie die einzigen Bürstenerzeuger in ganz Burgenland. Neben der traditionellen Bürsten- und Besenherstellung werden laufend neue Produkte in das Sortiment aufgenommen, wie zum Beispiel vegane Holzzahnbürsten, plastikfreie Spülbürsten und handgemachte Tastaturbürsten. Die Verwendung von natürlichen und umweltfreundlichen Materialien garantiert zu 100 Prozent plastikfreie Produkte.

