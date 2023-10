„Sport am Sonntag“ zu Klimawandel und Skisport

Am 22. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 22. Oktober 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Klimawandel und Skisport – die Folgen, die Herausforderungen, die Lösungen

Eine Woche vor dem Weltcupauftakt in Sölden – ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl und Speed-Ass Mirjam Puchner live zu Gast

Adi Hütter – der Monaco-Trainer im Höhenflug: Zu Besuch beim französischen Tabellenführer in Monaco

Sebastian Ofner – Österreichs Tennis-Nummer-1 live im Studio: Vor dem Stadthallenturnier spricht der Steirer über seine beste Saison, den schwierigen Weg an die Spitze und sein Heimturnier

