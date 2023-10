ORF-„Pressestunde“ mit Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres, ÖVP

Am 22. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Eskalation im Nahost-Konflikt und der Angriff der Hamas auf Israel bedeuten nach Einschätzung der Bundesregierung auch für Österreich eine erhöhte Terrorgefahr. Die Sicherheitsstufe wurde erhöht, mehr Polizeipräsenz auf den Straßen und eine stärkere Bewachung sensibler Einrichtungen wurden angekündigt. Wie schätzt der Innenminister die konkrete Gefährdungslage ein? Was können Politik und Sicherheitsbehörden noch tun, um mögliche Anschläge in Österreich zu verhindern? Werden sich die EU-Staaten in Asyl- und Migrationsfragen einigen können? Wird Österreich die Blockade gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien bis Jahresende aufgeben? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 22. Oktober 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Doris Vettermann

„Kronen Zeitung“

und

Hans Bürger

ORF

