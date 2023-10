LH-Stellvertreter Landbauer zur Mobilitäts-Offensive Waldviertel

32 zusätzliche Verbindungen – Schüler und Pendler profitieren

St.Pölten (OTS) - „Raschere Verbindungen zur Schule, kürzere Umstiegszeiten am Weg zur Arbeit, zusätzliche Möglichkeiten, mit dem Bus von A nach B zu kommen. Das bringt die Mobilitäts-Offensive im Waldviertel, damit Schüler und Pendler rasch, sicher und bequem vorankommen“, informiert der für Verkehr zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer über umfangreiche Verbesserungen des Regionalbusangebots im Waldviertel, die mit 3. November umgesetzt werden. Zu den Verbesserungen gehören verkürzte Wartezeiten, neue Verbindungen und zusätzliche Direktverbindungen. „Wir verstärken dort, wo es notwendig und vernünftig ist. An oberster Stelle stehen die Mobilitätsbedürfnisse unserer Landsleute in der Region. Ganz besonders jener Menschen, die in Ausbildung sind oder jener, die den öffentlichen Verkehr für ihren Arbeitsweg nutzen“, sagt Landbauer.

Insgesamt werden 258 konkrete Fahrplanänderungen an 35 Regionalbuslinien im Waldviertel unternommen. „Zudem schaffen wir 32 zusätzliche Verbindungen, mit denen wir den Wünschen der Fahrgäste nachkommen“, führt er weiter aus.

„Es gibt den klaren Auftrag von mir, das Angebot im öffentlichen Verkehr an die Bedürfnisse der Landsleute anzupassen und zu verbessern. Mit der Mobilitäts-Offensive im Waldviertel stärken wir ganz besonders den Schülerverkehr und setzen auf gezielte Verbesserungen für Berufs-Pendler. Die schnelleren Taktungen, kürzeren Wartezeiten und neuen Direkt-Verbindungen stehen im Zeichen von mehr Lebensqualität für die Bürger im Waldviertel. Wir setzen auf ein besseres Angebot, damit jeder die freie Entscheidung bei der Wahl des Verkehrsmittels hat“, erklärt der LH-Stellvertreter abschließend.

Die neuen Fahrpläne gelten mit 03. November 2023 und sind in den VOR AnachB Routingservices https://anachb.vor.at sowie in der VOR AnachB App abrufbar. Achtung: Es muss ein Fahrdatum ab dem 03. November eingegeben werden. Die wesentlichsten Fahrplananpassungen sind unter www.vor.at/aktuelles zusammengefasst.

Weitere Informationen: Alexander Murlasits, Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Büro LHStv. Udo Landbauer, Mobil: +43 676 812 13742, E-Mail: alexander.murlasits @ noel.gv.at

