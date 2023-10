Einzigartig in Österreich: Grazer Einkaufszentrum Center West wird zur bunten Kunst-Mall

Urban Pop Art im XXL-Format! Meterhohe Gemälde und überraschende Kunstinstallationen: Die „Center West Gallery“ eröffnet mit dem international bekannten Künstler Lewis Blake

Graz (OTS) - In Graz verwandelt sich ein ganzes Einkaufszentrum zu einer einzigartigen Kunst-Galerie mit Urban Pop Art im XXL-Format – und das dauerhaft: Das Center West, das größte Einkaufszentrum der Stadt, überrascht seine Besucherinnen und Besucher ab sofort mit überdimensionaler Kunst, von der Decke hängenden Gemälden und mobilen Installationen, die im Einkaufszentrum an immer unterschiedlichen Orten auftauchen werden. Den Beginn macht der international bekannte und in Graz lebende Londoner Künstler Lewis Blake mit insgesamt 14 seiner Werke, die in einer beeindruckenden Größe von bis zu 7 mal 3 Meter zur Schau gestellt werden.

In Zusammenarbeit mit der Grazer Bakerhouse Gallery wird die neue „Center West Gallery“ regelmäßig neue steirische Künstlerinnen und Künstler präsentieren – zu Beginn im Halbjahres-Rhythmus.

So präsentiert sich das Center West ab sofort im bunten Urban Pop Art Look. Für die Premiere in der „Center West Gallery“ sorgt der Londoner Maler Lewis Blake, der seit 2019 seine neue Heimat in Graz gefunden hat. Er wurde von dem berühmten Künstler Damien Hirst ausgebildet und seine Arbeit ist von Dokumentarfotografie, Architektur und Grafikdesign beeinflusst. Seine Gemälde beschäftigen sich mit Gebäuden und Wahrzeichen, die er auf neue und lebendige Weise interpretiert. Er will mit seiner Kunst Menschen ermutigen, die dargestellten Objekte in einem anderen Licht zu sehen und sie neu zu schätzen. Seit er nach Österreich gezogen ist, haben auch lokale Gebäude und Wahrzeichen der Steiermark, sowie Berglandschaften seine Kunstwerke beeinflusst. So taucht bei der Ausstellung im Center West der Grazer Uhrturm ganz bewusst mehrfach auf.

www.centerwest.at

