2. Bezirk: Italienischer Clown Jimmy Folco im Museum

Wien (OTS) - Jimmy Folco ist ein Star unter den Clowns, der in renommierten Zirkus-Unternehmen und auf großen Bühnen rund um den Globus auftritt. Der italienische Spaßmacher amüsiert das Publikum am Mittwoch, 25. Oktober, im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7). Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.

Jimmy Folco zeigt sein mehrfach ausgezeichnetes Solo-Programm „Il Sogno del Clown“. Nach der rund 50 Minuten dauernden Show ist ein Treffen mit den Zuschauer*innen vorgesehen („Meet & Greet“). Der Eintritt kostet 25 Euro. Nähere Informationen und Karten-Reservierungen: Telefon 0676/340 75 65. Auskünfte per E-Mail: office@circus-clownmuseum.at.

Vom „Circus Louis Knie“ bis zum „Circus Krone“ ist Jimmy Folco überall ein Garant für Heiterkeit. In der Dauer-Ausstellung im „Circus- und Clownmuseum Wien“ erinnern die auf ehrenamtlicher Basis tätigen Unterhaltungskunst-Historiker*innen an die lange Zirkus-Tradition sowie an früher prominente Clowns, Jongleure, Dompteure, Akrobaten und Magier. Plakate, Kostüme, Requisiten, Fotografien und weitere Exponate vermitteln einen Eindruck vom Zauber der Manege. Geöffnet ist das Museum jeweils Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr. Der Zutritt ist kostenlos, Spenden werden angenommen. Sperre: Feiertage und schulfreie Tage. Details im Internet: www.circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Clown Jimmy Folco (Facebook): www.facebook.com/JIMMYFOLCOCLOWN/?locale=de_DE

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt

