Gipfeltreffen der Telekom- und Rundfunkbranche bei den Cable Days 2023 in Linz

Die zweitägige Fachveranstaltung für Kabelnetzbetreiber, Rundfunkveranstalter und Branchendienstleister geht am 24. und 25. Oktober im Design Center über die Bühne

Wien (OTS) - Die Cable Days des Fachverbandes Telekom|Rundfunk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) finden heuer zum 16. Mal statt. Die zweitägige Fachveranstaltung für Kabelnetzbetreiber, Rundfunkveranstalter und Branchendienstleister widmet sich am 24. und 25. Oktober 2023 im Design Center Linz aktuellen Themen der Telekommunikations- und Medienwelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich auf hochkarätige Vortragende, spannende Podiumsdiskussionen und kompakte Informationen freuen. Am Abend des ersten Veranstaltungstages findet die in der Telekommunikations- und Rundfunkbranche legendäre „Cable Night“ statt. Dabei bietet sich im Rahmen einer Donau-Schifffahrt bei Cocktails und einem Abendessen die Gelegenheit zum Netzwerken. Das detaillierte Programm der #CableDays2023 ist unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/3m2ukzrd

Zurück in die (Bewegtbild-) Zukunft



Am ersten Tag der Cable Days, die durch Gerhard Haidvogel, Obmann des WKÖ-Fachverbandes Telekom|Rundfunk, eröffnet werden, spricht Andreas Gall, Chief Executive Officer & Founder Human-Centric-Innovators GmbH, in seiner Keynote „Zurück in die (Bewegtbild) Zukunft“ unter anderem darüber, wie Konsument:innen zukünftig erreicht werden können und wie eine zukunftsrobuste Bewegtbildstrategie aussieht.

Es folgt ein Vortrag von Klaus Böhm, Partner bei Schickler Unternehmensberatung, der einen Einblick gibt, wie die Digitalisierung und geändertes Konsumentenverhalten den TV- und Video-Markt bis 2030 verändern. In der daran anschließenden Podiumsdiskussion legen Vertreter der Branche ihre Sichtweisen und mögliche Zukunftsszenarien dar.

Am Nachmittag widmen sich die Cable Days 2023 den volkswirtschaftlichen Effekten der Telekom- und Rundfunkbranche. Christian Helmenstein vom Wirtschaftsforschungsinstitut Economica präsentiert eine brandaktuelle Studie, über die dann im Rahmen eines Podiumtalks mit Spitzenvertretern der Branche diskutiert wird. Mehrere Kurzvorträge von Experten zum Thema Breitband in der Praxis stehen am Nachmittag am Programm, ehe es zur Schifffahrt auf der Donau geht.

Recht im Fokus

Der zweite Tag steht im Zeichen aktueller juristischer Themen. In insgesamt vier Vorträgen erfahren die Veranstaltungsteilnehmer Neues über die Fallstricke bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen, zum Thema Netzsperren und den Cybersicherheits-Richtlinien NIS1 und NIS2. Die Cable Days 2023 enden mit einem Resümee von Helga Tieben, der Geschäftsführerin des Fachverbandes Telekom|Rundfunk.

