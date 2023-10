ORF-DialogForum: „Mehr als Herz und Schmerz“

Am 24. Oktober im Live-Stream auf zukunft.ORF.at und am 8. November in ORF III

Wien (OTS) - Ob Fernsehfilm oder Musikshow, ob Kabarett oder Comedy – die Unterhaltung ist die größte Programmsäule im Fernsehen. Steckt mehr darin als Lust und Laune, gibt es Haltung und Bildung samt Herz und Schmerz? Welche Qualitätskriterien sollen gelten? Was macht öffentlich-rechtliche Unterhaltung aus? Anlässlich der neuen Public-Value-Studie „Die Bedeutung öffentlich-rechtlicher Unterhaltung in Zeiten des digitalen Wandels“ diskutieren am Dienstag, dem 24. Oktober 2023, ab 13.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus:

Anne Bartsch, Universität Leipzig Stefan Zechner, leitender Redakteur der ORF-TV-Unterhaltung Rafael Haigermoser, Bundesjugendvertretung Florence Hartmann, European Broadcasting Union Matthias Kettemann, Universität Innsbruck Ronja Kok, Österreichische Pfadfinder Leonie-Rachel Soyel, Influencerin Gerald Szyszkowitz, Autor „Wie man wird, was man sein möchte“

Moderiert wird das ORF-DialogForum von Klaus Unterberger, ORF Public Value.

Die Diskussionsveranstaltung wird live auf zukunft.ORF.at gestreamt und am Mittwoch, dem 8. November 2023, um 0.00 Uhr in ORF III ausgestrahlt.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

