21. „NÖ Tage der offenen Ateliers“ am 21. und 22. Oktober

Rund 1.000 Künstler präsentieren in 350 Orten ihre Kunstwerke

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Samstag, 21., und am Sonntag, 22. Oktober, präsentiert die Kulturvernetzung Niederösterreich zum 21. Mal in Folge Europas größte Schau von bildender Kunst und Kunsthandwerk: Im Rahmen der „NÖ Tage der offenen Ateliers“ öffnen wieder rund 1.000 Kunstschaffende in ganz Niederösterreich ihre kreativen Wirkungsstätten für Zehntausende Kunstinteressierte. In 350 Orten im ganzen Land - und damit 61 Prozent aller niederösterreichischen Orte – wird dabei bei freiem Eintritt zur Begegnung mit Kunst geladen.

Laut Angaben der Kulturvernetzung sind dabei 70 Prozent der Teilnehmenden an den „NÖ Tagen der offenen Ateliers“ Frauen, zudem ermöglichte die Zahl der geöffneten Ateliers eine Reise durch das Land in Jules-Verne-Dimensionen: Würde eine Person jeden Tag 12 Stunden jeweils 12 Ateliers besuchen, wäre diese Person ganze 80 Tage in Niederösterreich unterwegs.

Das bewährte und äußerst erfolgreiche Konzept bringt seit über zwei Jahrzehnten die Menschen niederschwellig zur Kunst und die Kunst zu den Menschen: Nirgendwo sonst kann man einem Kunstwerk so nahekommen wie am Ort seines Entstehens, nirgendwo sonst kann man auch die Intention der Künstlerin oder des Künstlers so ganzheitlich erfassen wie im persönlichen Gespräch.

Neben Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Film, Grafik, Schmuckdesign, Installationskunst und Kunsthandwerk wird dabei auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit kreativen Aktivitäten für Groß und Klein, bei denen selbst Hand angelegt wird, mit Lesungen, musikalische Darbietungen und vielem mehr geboten; natürlich können auch Kunstwerke erworben werden.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm bei der Kulturvernetzung Niederösterreich unter 02572/20250, e-mail office @ kulturvernetzung.at und www.kulturvernetzung.at bzw. www.tdoa.at.

