Wiener humDAY 2023 mit Besucher*innenrekord

Wien (OTS) - Am 18.und 19. Oktober 2023 fand der humDAY im Wiener Rathaus statt. Die Humanberuflichen Schulen Wiens mit den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Mode, Kunst und Soziales präsentierten sich gemeinsam unter dem Motto „Focus On Your Future“.



„Der humDAY ist eine großartige Gelegenheit für Schülerinnen und Schüler die vielfältigen Möglichkeiten an Wiener Schulen kennenzulernen. In den Workshops konnten sie Kaffee rösten, Kleidungsstücke entwerfen und Original Wiener Apfelstrudel machen“, zeigt sich Bildungsdirektor Heinrich Himmer von der Veranstaltung beeindruckt.



Rund 3.000 Besucherinnen und Besucher überzeugten sich vom facettenreichen Ausbildungsangebot. Die Veranstaltung bot die Gelegenheit, sich in Gesprächen mit Schulleitungen, Schüler*innen und Bildungsberater*innen zu informieren.



Sektionschefin Doris Wagner, MEd, BEd aus dem Bildungsministerium findet diese Leistungsschau der Humanberuflichen Schulen großartig, denn sie bietet einen wesentlichen Beitrag zur Berufsbildungsinformation der Wiener Jugendlichen.



Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr freute sich bei seinem Besuch sehr über die große Vielzahl an Möglichkeiten, die die Wiener Bildungslandschaft bietet. "Wenn man am humDAY die Volkshalle des Wiener Rathauses betritt, spürt man die große Begeisterung aller für ihre Schulen und dieser Funke springt auf die Besucher und Besucherinnen über. Eine wirklich ausgezeichnete Veranstaltung", zeigt sich Bildungsstadtrat Wiederkehr sichtlich begeistert.



Bei vielen der Interessierten zeichnete sich eine erste Tendenz ab, wohin die berufliche Reise eines Tages gehen könnte und welche Schule dafür die beste wäre.



„Ich freue mich über die vielen Besucherinnen und Besucher, es waren heuer so viele wie noch nie. Das Konzept, dass man sich an einem Ort über fünf Schultypen informieren kann, wurde begeistert angenommen. Besonders haben mich die positiven Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler gefreut, die so einen wertvollen Einblick in berufsbildende Schulen bekommen haben ", meinte die Organisatorin der Veranstaltung Alexandra Metz-Valny von der Bildungsdirektion für Wien.



