Diese Woche bei "B:REAL": Neue Intrigen, unerwartete Verbindungen und musikalische Höhepunkte! (FOTO)

Diese Woche bei "B:REAL": Neue Intrigen, unerwartete Verbindungen und musikalische Höhepunkte!

München (ots) - In dieser Woche hält "B:REAL" einige Überraschungen bereit: Eric Sindermann, normalerweise für seine unterhaltsamen Eskapaden bekannt, gewährt einer Frau unerwartet Einlass in sein Zuhause, ganz ohne versteckte Absichten. Und das ist erst der Anfang! Melody und Arielle beziehen ihre neue alte WG und veranstalten eine Einweihungsparty mit besonderen Ehrengästen: Realitystar Cosimo mit Freundin Nathalie!. "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Das Drama rund um die Affäre von Arielle und Mike zieht sich auch durch diese Woche von "B:REAL". Das hält Arielle aber nicht davon ab, während eines "Penthouse"-Shootings mit Micaela Schäfer über pikante Details aus ihrem Liebesleben zu plaudern. Kann Arielle als erstes Transgendermodel im "Penthouse"-Magazin überzeugen oder verliert sie vor lauter Plauderei den Fokus?

Die Influencer-Queen Georgina Fleur packt bisher unbekannte Details über ihre Trennung von Ex-Partner Kubilay aus und gewährt in dieser Woche weitere Einblicke in ihr Privatleben. Sie berichtet von harten Schicksalsschlägen und davon, wie sie sich ihre Zukunft mit Kind vorstellt und aufbauen will. Ist Dubai hierfür der richtige Ort, oder soll es doch an einen idyllischeren Ort gehen?

Frisch getrennt wollen Eric Sindermann und Sanja Alena unbedingt ihren Titel "Mr. und Mrs. Oktoberfest" verteidigen. Hierbei gibt es nur leider ein Problem: Sie müssen dafür in einer Beziehung sein. Wird es ihnen gelingen den Veranstalter inklusive Kader Loth und ihren Gefährten Isi trotz Trennung davon zu überzeugen, dass sie noch ein Paar sind?

Die Kölner Cosimo und Nathalie sind zu Besuch in Berlin und warten dort auf einen möglicherweise lebensverändernden Termin. Eine Sache stört ihr Beziehungsglück nämlich: Cosimo schnarcht ununterbrochen und stört damit Nathalies leichten Schlaf. Nach einem nächtlichen EKG muss er sich einer ungewöhnlichen Maßnahme gegen sein Schnarchen stellen. Wird er ein Mittel gegen sein Schnarchen finden?

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben", montags bis freitags um 17:05 Uhr bei RTLZWEI und danach 30 Tage kostenlos auf RTL+. Das Format wird von der filmpool entertainment GmbH produziert.

Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" fängt da an, wo die üblichen Realityformate aufhören und das echte Leben beginnt: In den privaten Wohnungen, Familien und Betten der Stars und Influencer. Es dreht sich um Liebeskummer, heiße Partys, Glamour und Deep Talk. Viele von Ihnen kennen sich schon seit Jahren und teilen neben Champagnerflaschen und Gossip auch alle Höhen und Tiefen - In der Stadt der Städte: Berlin. Der Kult um Realitystars und Influencer ist größer denn je. Sie führen ein Leben im Rampenlicht. Doch in der dieser Realityserie zeigen sie sich von ihrer privaten Seite. Es wird geflirtet, gelästert und gefeiert!

