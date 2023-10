TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „40 Jahre Stadt Hohenems – Urbanität mit Dorfcharakter“

Donnerstag, 26. Oktober 2023, um 18.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am 28. Mai 1983 ist Hohenems zur fünften Stadt in Vorarlberg erhoben worden. Wie hat sich diese Stadt in den vergangenen vier Jahrzehnten entwickelt? Wie sehr hat die Geschichte von Hohenems die Entwicklungen der Stadt geprägt und in der jüngsten Zeit beeinflusst? Was hat der große Bürgerbeteiligungsprozess „Vision Stadt Hohenems“ und das daraus entstandene Visions-Café mit den neuesten Entwicklungen in der Stadt zu tun? Wie präsentiert sich die jüngste Stadt Vorarlbergs heute? Eine Stadt, in der Teile des Nibelungenlieds gefunden wurden oder die mit dem Musik-Festival Schubertiade international bekannt wurde. Eine Stadt, in der mit dem Jüdischen Museum die jüdische Geschichte Vorarlbergs aufgearbeitet wurde und wird. Eine Stadt, die zu großen Teilen in neuem Glanz erstrahlt und sowohl architektonisch als auch wirtschaftlich attraktiv ist.

„40 Jahre Stadt Hohenems“ ist am Nationalfeiertag, am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, um 18.25 Uhr in der Reihe „Österreich-Bild am Feiertag“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser Kamera: Mike Tavera, Alexander Roschanek, Götz Wagner, Matthias Witzemann, Melanie Brügger Schnitt: Rosa Natter Redaktion: Angelika Simma-Wallinger Gesamtleitung: Markus Klement

