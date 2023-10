Kimchi Festival 2023

Koreanisches kulinarisches Event ersmalig in Wien!

Wien (OTS) - Der Verein der KoreanerInnen in Österreich präsentiert das Kimchi Festival 2023 . Ein Tag voller kulinarischer und kultureller Entdeckungen für die ganze Familie.



Veranstaltungsdetails:



Datum: 01. November 2023

Uhrzeit: 11:00 - 14:00 Uhr

Veranstaltungsort: Korea Kulturhaus Österreich, Arbeiterstrandbadstraße 122, 1220 Wien



Programm-Highlights:

Kimchi-Demonstration: Einblicke in die Zubereitung des koreanischen Nationalgerichts.

Kimchi selber machen: Teilnahme an der Kimchi-Herstellung.

Kultureller Austausch: Entdeckung der koreanischen Kultur und Kimchis Bedeutung in der Küche.



MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen!

Um Anmeldung unter krkoch2008 @ gmail.com wird gebeten



www.korean.at/impressum/



Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Frau Kyungran Koch

+436645192056

krkoch2008 @ gmail.com