Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Von der Stadtgalerie Purkersdorf bis zum MAMUZ Mistelbach

St. Pölten (OTS/NLK) - Ab heute, Freitag, 20. Oktober, ist in der Stadtgalerie Purkersdorf die Ausstellung „Wild/Wuchs” von Karin Czermak und Monika Herschberger zu sehen, für die der Rhythmus, die Ruhe, die Natur und die Musik Impulsgeber ihrer künstlerischen Arbeiten sind. Ausstellungsdauer: bis 24. November; im Rahmen der „NÖ Tage der offenen Ateliers“ gibt es am Sonntag, 22. Oktober, ein „Open House“, in dem die Künstlerinnen von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr anwesend sind. Öffnungszeiten der Stadtgalerie: während der Veranstaltungen der Bühne Purkersdorf und nach Vereinbarung; nähere Informationen unter 02231/64853, e-mail office @ die-buehne.at und www.die-buehne-purkersdorf.at.

Ebenfalls heute, Freitag, 20. Oktober, werden Markus Kautz und Künstler der Künstlergruppe Stachel mit interaktiven Großbildprojektionen die Ausstellung „Dystopoly“ in der ehemaligen Wilhelmsburger Steingutfabrik beenden; die Finissage beginnt um 18 Uhr. Nähere Informationen unter 0677/63471533, https://www.geschirr-museum.at und www.stachel.art.

Bereits um 14 Uhr wird heute, Freitag, 20. Oktober, im Kunstraum NOE im Palais Niederösterreich in Wien „Blowin'“, ein von Soñ Gweha kuratiertes mehrtätiges Festival mit Performances, DJ-Sets, Workshops und Diskussionen, eröffnet. Mit dabei sind u. a. Eytana Acher, Faris Cuchi Gezahegn, Zas Ieluhee, KitchenSProsper, Araba Evelyn Johnston-Arthur, Sunanda Mesquita, MTASA und Vivências. Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 01/9042111, e-mail office @ kunstraum.net und www.kunstraum.net.

Morgen, Samstag, 21. Oktober, wird um 18 Uhr im Schloss Wolkersdorf die zweigeteilte Ausstellung „Körper“ von Walter Strobl und „Räume“ von Hermine Schlag eröffnet. Gezeigt werden die menschlichen Körper in allen ihren Facetten sowie die farbintensiven Landschaften bis 26. November. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung; nähere Informationen unter 0699/81305489, e-mail info @ forumwolkersdorf.net und www.forumwolkersdorf.net.

Im Rahmen ihrer Herbstausstellung „Alles-Außer-Gewöhnlich” zeigen Mitglieder des Kunstkreises Mannersdorf im Zuge der „NÖ Tage der offenen Ateliers“ morgen, Samstag, 21. Oktober, ab 13 Uhr und am Sonntag, 22. Oktober, ab 10 Uhr im Kloster St. Anna in der Wüste in Mannersdorf, wie Kunstwerke entstehen. Nähere Informationen unter www.kunstkreis-mannersdorf.eu bzw. www.kultur-bruck.at.

Das Kaiserhaus Baden lädt im Rahmen der noch bis 5. November laufenden Ausstellung „Aufbaden – Abbaden. Kurkultur in Baden“ morgen, Samstag, 21. Oktober, ab 11 Uhr zur letzten Familienführung, bei der Kinder u. a. alte Badekleidung anprobieren und in ein Bällebad eintauchen können. Am Sonntag, 22. Oktober, folgt ab 15 Uhr ein letzter Ausstellungsrundgang mit der Kuratorin Beatrice Jaschke, die über die Entstehungsgeschichte der Schau, besondere Fundorte der Exponate etc. erzählt. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02252/86800-577, e-mail kaiserhaus @ baden.gv.at und www.kaiserhaus-baden.at.

Im Museum Gugging wird am Sonntag, 22. Oktober, ab 14 Uhr die dialogorientierte öffentliche Führung „gugging erleben.!“ geboten. Am Dienstag, 24. Oktober, serviert dann wieder ein „Gugginger Gugelhupf“ ab 14.30 Uhr Kaffee, Kuchen und eine Führung durch die neue Sonderausstellung „abstrakt.!? zwischen figuration und abstraktion“. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail museum @ museumgugging.at und www.museumgugging.at.

Noch bis zum Nationalfeiertag, Donnerstag, 26. Oktober, wird im Zuge der diesjährigen Puppentheatertage Mistelbach im Foyer des Mistelbacher Stadtsaales während der Veranstaltungszeiten die Ausstellung „Himmelsstürmer“ mit Arbeiten von Klara Bogner, Laura Bernhard, Katharina Sophie Feitl, Anesa Hatic, Karoline Heindl, Elena Horak, Samira Lielacher, Chayenne Luif, Sabrina Mehwald, Klara Misch, Andreea Panica, Iris Pruckner, Marietta Rommer, Joana Rühringer, Nina Stoiber, Karoline Streuhofer, Mia Wegerth, Patricia Weninger und Valerie Wiesinger aus der Kunstklasse der Mittelschule Mistelbach gezeigt. Nähere Informationen unter 02572/2515-4310, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

Schließlich ist noch bis 25. November in der M-Zone des MAMUZ Museums Mistelbach die Schau „325 Jahre Hauerzunft Mistelbach (1698 – 2023)“ mit Exponaten zur Geschichte, Relikten aus der Vergangenheit u. a. zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr; nähere Informationen unter 02572/2515-5252 und e-mail kultur @ mistelbach.at.

