Kick-off der neuen Wiener Freiwilligenagentur

Freiwilligenarbeit leistet einen zentralen Beitrag, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sicherzustellen. Umso wichtiger ist es, dass wir jene, die sich freiwillig engagieren möchten, bestmöglich dabei unterstützen, ein Angebot zu finden, das zu ihnen passt. Davon profitieren nicht nur die Freiwilligen, sondern auch die unterstützten Initiativen und Organisationen und die gesamte Gesellschaft Bundesminister Johannes Rauch 1/4

Welche sind die ersten Schritte zum freiwilligen Engagement? Welches Tätigkeitsfeld passt am besten zu mir? Solche Fragen stellen sich viele Menschen, sobald sie mit dem Gedanken spielen, sich gemeinnützig zu engagieren. Die Wiener Freiwilligenagentur bietet hier, ausgehend von den jeweiligen Kompetenzen, Motivlagen und der zeitlich-örtlichen Verfügbarkeit, eine große Auswahl an Mitarbeitsmöglichkeiten. Wir freuen uns sehr, dass das Wiener Hilfswerk Teil davon ist und wir unsere Expertise einbringen können Sabine Geringer, Geschäftsführerin Wiener Hilfswerk 2/4

Das Ehrenamt spielt eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft und wir sind fest davon überzeugt, dass es nicht nur eine Bereicherung für die Gemeinschaft darstellt, sondern auch ein bedeutender Gesundheitsfaktor ist. Dank der Unterstützung von Partner*innen, wie der Stadtinformation des Stadtservice der Stadt Wien, können wir mit der Freiwilligenagentur diese wichtige Arbeit fortsetzen und gemeinsam die positive Wirkung des Ehrenamtes auf das individuelle Wohlbefinden betonen Emil Diaconu, Geschäftsführer Social City Wien 3/4

Eine Freiwilligenagentur war in Wien dringend notwendig, im Sinne der Unterstützung und Förderung des sozialen Zusammenhaltes in diesen Zeiten. Das rege Interesse der vielen Besucher*innen auf der diesjährigen Freiwilligenmesse hat dies auch gezeigt. Die Freiwilligenagentur ist eine Chance für Menschen aus unterschiedlichen Lebenslagen, um sich in der Stadt engagieren zu können LAbg. und GRin Yvonne Rychly 4/4

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 19. Oktober 2023 fand der Kick-off-Termin der Wiener Freiwilligenagentur gemeinsam mit Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch, Gemeinderätin Yvonne Rychly, Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks und Emil Diaconu, Geschäftsführer Social City Wien, im Rathaus statt. Die Wiener Freiwilligenagentur ist eine Kooperation der Stadtinformation Wien, Social City Wien und dem Wiener Hilfswerk. Sie bietet Orientierung und Beratung rund um das Thema freiwilliges Engagement und wird gefördert aus Mitteln des Sozialministeriums.

Mit dem Angebot der Freiwilligenberatung bietet die Wiener Freiwilligenagentur Orientierung für Menschen, die sich freiwillig engagieren möchten, sowie ein Beratungsangebot für Organisationen, die mit Freiwilligen arbeiten oder dies planen. Weiters schult die Wiener Freiwilligenagentur sogenannte Engagement-Lotsinnen und -Lotsen, die im Sinne einer „mobilen Freiwilligenagentur“ lokal auf Bezirksebene Ansprechpersonen für Menschen sind, die sich an lokalen Initiativen beteiligen oder selbst welche entwickeln wollen. Am Donnerstag, den 19. Oktober 2023 eröffnete Bundesminister Johannes Rauch gemeinsam mit Gemeinderätin Yvonne Rychly, Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks und Emil Diaconu, Geschäftsführer Social City Wien, die Beratungsstelle der neuen Wiener Freiwilligenagentur.



„ Freiwilligenarbeit leistet einen zentralen Beitrag, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sicherzustellen. Umso wichtiger ist es, dass wir jene, die sich freiwillig engagieren möchten, bestmöglich dabei unterstützen, ein Angebot zu finden, das zu ihnen passt. Davon profitieren nicht nur die Freiwilligen, sondern auch die unterstützten Initiativen und Organisationen und die gesamte Gesellschaft “, so Sozialminister Johannes Rauch.



„ Welche sind die ersten Schritte zum freiwilligen Engagement? Welches Tätigkeitsfeld passt am besten zu mir? Solche Fragen stellen sich viele Menschen, sobald sie mit dem Gedanken spielen, sich gemeinnützig zu engagieren. Die Wiener Freiwilligenagentur bietet hier, ausgehend von den jeweiligen Kompetenzen, Motivlagen und der zeitlich-örtlichen Verfügbarkeit, eine große Auswahl an Mitarbeitsmöglichkeiten. Wir freuen uns sehr, dass das Wiener Hilfswerk Teil davon ist und wir unsere Expertise einbringen können “, so Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks, über den Start der Freiwilligenagentur.



„ Das Ehrenamt spielt eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft und wir sind fest davon überzeugt, dass es nicht nur eine Bereicherung für die Gemeinschaft darstellt, sondern auch ein bedeutender Gesundheitsfaktor ist. Dank der Unterstützung von Partner*innen, wie der Stadtinformation des Stadtservice der Stadt Wien, können wir mit der Freiwilligenagentur diese wichtige Arbeit fortsetzen und gemeinsam die positive Wirkung des Ehrenamtes auf das individuelle Wohlbefinden betonen “, so Emil Diaconu, Geschäftsführer Social City Wien.



„ Eine Freiwilligenagentur war in Wien dringend notwendig, im Sinne der Unterstützung und Förderung des sozialen Zusammenhaltes in diesen Zeiten. Das rege Interesse der vielen Besucher*innen auf der diesjährigen Freiwilligenmesse hat dies auch gezeigt. Die Freiwilligenagentur ist eine Chance für Menschen aus unterschiedlichen Lebenslagen, um sich in der Stadt engagieren zu können “, sagt LAbg. und GRin Yvonne Rychly im Rahmen der Kick-off-Veranstaltung.



Beratung und Terminvereinbarung

Die Terminvereinbarung für ein Beratungsgespräch ist unter +43 1 4000-4005 möglich. Die Beratungen finden direkt in der Stadtinfo Wien im Rathaus am Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien statt. Weitere Informationen unter: www.freiwilligenagentur.wien



Rückfragen & Kontakt:

David Weichselbaum – Wiener Hilfswerk

T: +43 1 512 36 61-1455, M: +43 664 618 93 13

E: presse @ wiener.hilfswerk.at / www.wiener.hilfswerk.at



Emil Diaconu – Social City Wien

M: +43 0676 5116482

E: emil.diaconu @ socialcity.at / www.socialcity.at