Wiener Reparaturbon startet morgen Samstag

Günstiger reparieren lassen – so geht’s!

Wien (OTS) - Der Wiener Reparaturbon wird nun ab morgen Samstag nach erfolgreichen Aktionen in den Vorjahren neu aufgelegt. Mit dieser Förderung der Stadt Wien wird das Reparieren bis zu 50 Prozent (maximal um 100 Euro) billiger. „Reparieren vermeidet Abfall, schont die Ressourcen, schützt das Klima und sorgt für Arbeitsplätze in der Region. Deshalb fördert die Stadt Wien Reparaturen im Reparaturnetzwerk mit dem Wiener Reparaturbon“, betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Mit dem Wiener Reparaturbon werden in Wien Reparaturen gefördert, die nicht Elektrogeräte betreffen: also von Handtaschen, Spielzeug und Uhren bis hin zu Fahrrädern und Möbeln. Auch fürs Messerschleifen, Hosenflicken, die Reparatur von Musikinstrumenten und vieles mehr kann der Wiener Reparaturbon bei Betrieben des Reparaturnetzwerks eingelöst werden“, erklärt Markus Piringer von DIE UMWELTBERATUNG. Der Wiener Reparaturbon wird durch den österreichweiten Reparaturbonus, der die Reparatur von Elektrogeräten fördert, ergänzt.

Mit dem Wiener Reparaturnetzwerk bestens informiert

Auf der Website des Reparaturnetzwerkes Wien ist bei jedem Reparaturbetrieb einzeln angeführt, ob der Wiener Reparaturbon und / oder der österreichische Reparaturbonus eingelöst werden kann. Die Abwicklung der beiden Förderungen läuft unterschiedlich.

Was wird repariert?

Wiener Reparaturbon: Gefördert werden Kostenvoranschläge oder Reparaturen von Produkten, die KEINE Elektrogeräte sind.

Österreichweiter Reparaturbonus: Gefördert werden Kostenvoranschläge oder Reparaturen von Elektro- und Elektronikgeräten.

Wo kann die Förderung in Anspruch genommen werden?

Wiener Reparaturbon: Einzulösen bei den teilnehmenden Betrieben des Reparaturnetzwerks Wien, sie sind auf www.reparaturnetzwerk.at/wiener-reparaturbon zu finden.

Wie hoch ist die Förderung?

Wiener Reparaturbon: Gefördert werden von der Stadt Wien 50 Prozent der Kosten für eine Reparatur - maximal 100 Euro Förderung. Weiters werden 100 Prozent des Kostenvoranschlags gefördert - bis maximal 55 Euro

So bekommen die Kund*innen die Förderung

Wiener Reparaturbon:

Der Wiener Reparaturbon wird auf https://mein.wien.gv.at/wienerreparaturbon heruntergeladen. Pro Reparaturfall kann nur ein Bon genützt werden. Die Gültigkeitsdauer beträgt 2 Wochen und ist am Bon angeführt. Verstreicht diese Frist, verfällt der Bon. Danach kann jedoch wieder ein neuer Bon beantragt werden. Die Kund*innen kommen mit dem Bon zu den Reparaturnetzwerksbetrieben, die an der Förderaktion teilnehmen, und geben die Reparatur in Auftrag. Nach erfolgter Reparatur wird die Förderung direkt von der Reparaturrechnung abgezogen, die Kund*innen zahlen dem Reparaturbetrieb nur den Differenzbetrag.

Information

Bei welchen Betrieben des Reparaturnetzwerks der Wiener Reparaturbon und der Reparaturbonus eingelöst werden können, ist auf www.reparaturnetzwerk.at/wiener-reparaturbon bzw. www.reparaturnetzwerk.at/reparaturbonus zu sehen.

Im Reparaturnetzwerk sind rund 140 Fachbetriebe mit viel Know-how zusammengeschlossen. Auskunft darüber, welche Betrieb für welche Reparaturen zuständig ist, gibt DIE UMWELTBERATUNG an der Hotline des Reparaturnetzwerks unter 01 803 32 32 – 22.

Das Reparaturnetzwerk Wien wird von der Stadt Wien unterstützt und von DIE UMWELTBERATUNG koordiniert.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

DIE UMWELTBERATUNG, DIin Sabine Seidl

Tel. 01 803 32 32-72, mobil 0699 189 174 65

sabine.seidl @ umweltberatung.atwww.umweltberatung.at



Das Foto ist zur Verwendung freigegeben, wenn im Beitrag DIE UMWELTBERATUNG erwähnt und die Fotoquelle angeben wird.



DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien − Umweltschutz.