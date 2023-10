Aviso Pressetermin: Rotes Kreuz lädt zur Bundesübung 2023 am 28. Oktober ins Burgenland

Katastropheneinsätze bei Hochwasser, Verkehrsunfällen brauchen Krisenvorsorge und Übungseinsätze. Erstmaliger „5G Drohnenflug Einsatz.“

Wien (OTS) - Der Landesverband Burgenland und das Generalsekretariat des

Österreichischen Roten Kreuzes laden Sie herzlich zur BUNDESÜBUNG 2023 „UHUdler“ im Südburgenland ein.



Samstag, 28. Oktober 2023

• 09:30 Uhr - VIP & Medien Termin, Flugplatz Punitz

• 10:30 Uhr - Öffentliche Übung, Flugplatz Punitz

• 12:00 Uhr - Mittagessen & Führung im Rotkreuz-Medienzentrum/Base of Operation

Grenzlandhalle, 7561 Heiligenkreuz im Lafnitztal

• 13:00 Uhr - A1 5G Truck, A1 Drohnen Präsentation, Grenzlandhalle

Rotkreuz-Teams aus ganz Österreich üben in 15 Szenarien verschiedene Gefahren- und Schadenslagen.

Im Rahmen der bundesweiten Rotkreuz-Übung „UHUdler“ findet am 28. Oktober 2023 ein Pressetermin statt, bei dem auf dem Flughafen Punitz das Übungsszenario der Kollision zweier Flugzeuge verfolgt werden kann. Rund 100 Rotkreuz-Mitarbeiter:innen werden gemeinsam mit Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei sowie unter Einsatz eines Hubschraubers die Rettungsmaßnahmen nach einem solchen Großunfall trainieren. Vom Roten Kreuz werden drei Drohnenteams (OÖ, S und Stmk) vor Ort im Einsatz sein.

Im Anschluss an die Einsatzübung ist eine Führung in der Kommandozentrale geplant. Dabei werden anschaulich Einblicke in die Abarbeitung einer Großkatastrophe gewährt.

Darüber hinaus wird ein „5G Drohnenflug Einsatz“ stattfinden, bei dem die Menschenrettung und die Erkundung von Gebieten außerhalb des unmittelbaren Sichtbereiches simuliert werden.

Als Interviewpartner sind Bundesrettungskommandant Gerry Foitik, Friederike Pirringer, Präsidentin Rotes Kreuz Burgenland, Landesrettungskommandant, Einsatzstab-Leiter Hans Peter Polzer und A1 CCO Enterprise Martin Resel sowie weitere Vertreter:innen des Roten Kreuzes vor Ort.



„Wir müssen verschiedenste Katastropheneinsätze üben und mit Innovation und Technik den neuen Herausforderungen begegnen.“ Bundesrettungskommandant Gerry Foitik.



A1 CCO Enterprise Martin Resel: „Das flächendeckende 5G Netz ist die Basis für die zukünftige Drohnentechnologie. Mit dem Einsatz einer 5G-Drohne im Rahmen der Bundesübung des Roten Kreuzes bereiten wir uns bereits heute auf kommende Anwendungen im Rahmen von Rettungseinsätzen vor.“



Um Anmeldung wird gebeten: presse @ roteskreuz.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Margit Draxl

Presse- und Medienservice

+43 1 58 900 151 +436648234802

margit.draxl @ roteskreuz.at

www.roteskreuz.at