Zwei neue Direktoren in den PBZ Laa/Thaya und Orth/Donau

LR Teschl-Hofmeister: „Zwei erfahrene Führungspersönlichkeiten und Experten für unsere Pflege- und Betreuungszentren“

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit 1. Oktober haben Mag. Shajen Prohaska, MSc die Kaufmännische Direktion im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Orth an der Donau und DGKP Erich Schiller, MSc die Pflegedirektion des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Laa übernommen. Das PBZ Orth an der Donau umfasst insgesamt drei Wohnbereiche für insgesamt 100 Bewohnerinnen und Bewohner und beschäftigt rund 78 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im PBZ Laa an der Thaya werden 99 Bewohnerinnen und Bewohner in drei Wohnbereichen von rund 88 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut.

Die für die NÖ Pflege- und Betreuungszentren zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister unterstrich: „Ich freue mich, dass wir in den Pflege- und Betreuungszentren Orth/Donau und Laa/Thaya zwei weitere erfahrene Führungspersönlichkeiten und Experten gewinnen konnten. Ich wünsche den beiden alles Gute und viel Erfolg in ihrem neuen Aufgabenbereich.“

Auch die Stellvertretung der Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH, Doris Slama, MSc gratulierten den beiden neuen Direktoren und freut sich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit für die Bewohnerinnen und Bewohner in den beiden NÖ Pflege- und Betreuungszentren.

Shajen Prohaska absolvierte nach der Lehre zur Bürokauffrau die Krankenpflegeschule am Kaiser-Franz-Josefs-Spital, wo sie danach bis 2005 auf verschiedenen Abteilungen Berufserfahrung sammelte. Von 2005 bis 2015 unterrichtete sie am Sozialmedizinischen Zentrum Ost, an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Stockerau sowie der Fachhochschule Campus Wien Gesundheits- und Krankenpflege. Danach erfolgte der Wechsel in den Bereich der Langzeitpflege und übernahm die Leitung der Pflege und Betreuung sowie gleichzeitig die Kaufmännische Direktion am NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Tulln. Von dort führte sie ihr Weg in die Patienten- und Pflegeanwaltschaft und 2021 als Pflegedirektorin wieder zurück ins PBZ Klosterneuburg. Sie schloss außerdem zahlreiche Fort- und Weiterbildungen wie u.a. den Universitätslehrgang Pflegepädagogik, das Magisterstudium Gesundheitswissenschaften mit Schwerpunkt Management sowie den Master of Science in traditioneller chinesischer Gesundheitspflege ab. Dir. Shajen Prohaska freut sich auf neue Aufgabe in Orth: „Vor allem danke ich für das Vertrauen, welches mir von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, in Bezug auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit entgegengebracht wird, damit wir weiterhin miteinander mit Herz und Empathie dafür sorgen können, dass sich unsere Bewohner und Bewohnerinnen im Haus wohl fühlen. Für mich steht ein besonders ausgeprägtes „Wir-Gefühl“ im Vordergrund, um mit einer gemeinsamen Wertekultur ein resilientes und positives Arbeitsklima zu entwickeln.“

Der Kleinhadersdorfer Erich Schiller absolvierte nach der Lehre zum Einzelhandelskaufmann die Krankenpflegeschule in St. Pölten, nach der Ausbildung und kurzer Tätigkeit bei den Barmherzigen Brüdern in Wien, wechselte er auf die Urologie im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf. 2005 implementierte er das Case und Care Management am Klinikum und von 2012 bis 2023 war er als Bereichsleitung für die konservativen Bettenstationen verantwortlich. Zusätzlich absolvierte Schiller die Weiterbildung zum Kontinenz-und Stomaberater, die Ausbildung zum diplomierten Lebens- und Sozialberater, die Weiterbildung für Case und Care Management sowie für das basale und mittlere Management. 2017 schloss er außerdem das Pflegemanagementstudium an der Donau Uni in Krems ab. Seit April 2023 ist Erich Schiller schon als interim. Pflegedirektor im PBZ Laa tätig gewesen. „Der Perspektivenwechsel vom Akutbereich im Klinikum in den Langzeitbereich im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Laa ist eine spannende und interessante Herausforderung, der ich mich gerne und mit großer Freude stelle“, so Schiller.

