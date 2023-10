Volkshilfe Symposium: Armutserfahrungen in der frühen Kindheit

10 Jahre Symposium zu Kinderarmut in Österreich, am 24.10. ab 14 Uhr

Wien (OTS) - Armutserfahrungen in der frühen Kindheit haben auf das weitere Leben große Auswirkungen. Die Entwicklung, insbesondere bis zum Alter von drei Jahren, ist für den weiteren Lebensweg eines Kindes ausschlaggebend. Die Armutsforschung beobachtet sowohl frühkindliche Entwicklungsverzögerungen und ein erhöhtes Gesundheitsrisiko, wie auch langfristig benachteiligte Entwicklungschancen in allen Lebensbereichen.

Das diesjährige Volkshilfe-Symposium zum Thema Kinderarmut wird sich daher dem Schwerpunkt Armutserfahrungen in der frühen Kindheit widmen. Von Schwangerschaft in Armut und den damit verbundenen Gesundheitsrisiken für Mütter und Babys, über Klassismus im Kindergarten, bis hin zur Kindergrundsicherung reicht der Themenbogen.

Zu den geladenen Expert*innen aus Forschung und Praxis zählen: Caroline Culen, Gesundheitspsychologin, Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit, Anja Kerle, Forschende mit Schwerpunkt Armut an der FH Soziale Arbeit Vorarlberg, Hanna Lichtenberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team Kinderarmut abschaffen der Volkshilfe, Daniela Gruber-Pruner, Bundesgeschäftsführerin der Kinderfreunde, Steffi Heinel, Projektleitung „Frühe Hilfen“ der Volkshilfe Wien und Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich.

„Als Volkshilfe hätten wir uns natürlich gewünscht, dass Kinderarmut in Österreich mittlerweile abgeschafft und dieses Symposium nicht mehr notwendig wäre. Doch die Realität ist eine andere. Kinder sind nach wie vor jene Bevölkerungsgruppe, die am stärksten von Armut betroffen ist in diesem Land. Darum machen wir weiter, solange es notwendig ist. Wir forschen weiter zu Auswirkungen und Lösungen zum Thema. Wir leisten weiter konkrete Unterstützung für armutsbetroffene Familien und wir hören auch nicht auf, eine Kindergrundsicherung für alle Kinder zu fordern.“, so Ewald Sacher, Präsident der Volkshilfe Österreich zu 10 Jahren Symposium.

Das Interesse an der Veranstaltung und der Andrang bei den Voranmeldungen waren groß. Alle Plätze vor Ort im Theater am Werk in Wien sind bereits belegt. Dank unserer Medienpartner puls24.at und 4gamechangers.io kann das Symposium am 24. Oktober ab 14 Uhr auch via Live-Stream mitverfolgt werden.

Gefördert wird die Veranstaltung durch das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.



Armut am Beginn des Lebens: Thematisch begleitet das diesjährige Symposium Kinder von der Schwangerschaft, über die ersten drei Lebensjahre, bis hin zum Kindergarten.



Achtung: Die Plätze vor Ort sind bereits voll belegt. Die Veranstaltung kann via Live-Stream auf puls24.at und 4gamechangers.io mitverfolgt werden.

Datum: 24.10.2023, 14:00 - 18:00 Uhr

Ort: Theater am Werk Kabelwerk

Oswaldgasse 35A, 1120 Wien, Österreich

Url: https://www.kinderarmut-abschaffen.at/symposium

