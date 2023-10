Greiner heißt 33 neue Lehrlinge willkommen

Im modernen Ausbildungszentrum in Kremsmünster werden die Lehrlinge in bis zu sieben Lehrberufen für alle Spartenunternehmen ausgebildet.

Wien/Kremsmünster (OTS) - Sie sind die die Zukunft von Greiner: 33 neue Lehrlinge haben ihre Karriere im Ausbildungszentrum in Kremsmünster gestartet – und wurden am 19. Oktober, gemeinsam mit ihren Eltern, beim „Welcome Evening“ begrüßt. Zehn der Lehrlinge werden für Greiner Packaging ausgebildet, zwölf für Greiner Bio-One und drei für die Schaumstoffsparte NEVEON. Dazu kommen drei IT-Lehrlinge für die Greiner AG sowie fünf weitere Lehrlinge, die über den Ausbildungsverbund für die Partnerunternehmen GPN und Exelliq (ehemals Greiner Extrusion) eine Lehrausbildung antreten. Insgesamt bildet Greiner circa hundert Lehrlinge aus.

„ Unsere Lehrlinge sind die Zukunft von Greiner – und ein wichtiger Erfolgsfaktor, wenn es darum geht, Verpackungen, Medizinprodukte und Schaumstoffe noch nachhaltiger zu produzieren. Unser Ziel ist es, mit unserem modernen Ausbildungszentrum die Ausbildungsinhalte am Puls der Zeit zu gestalten beziehungsweise sogar immer etwas weiter voraus zu sein “, so Sarah Mettner, Leiterin des Greiner Ausbildungszentrums beim Welcome Evening.

33 neue Lehrlinge – so viele, wie schon lange nicht mehr

Mit 33 Lehranfänger:innen gibt es heuer zudem einen neuen Höchstwert seit vielen Jahren. Das zeigt einmal mehr: Bei Greiner sind Lehrlinge und damit die Fachkräfte der Zukunft gefragt wie nie. „ Die Lehre ist ein hervorragender Einstieg ins Berufsleben. Vor allem die Berufserfahrung, die während der Lehrjahre gesammelt wird, ist ein großer Vorteil “, so Mettner. Die umfassende Entwicklung der Lehrlinge sei ein sehr wichtiges Anliegen, wie die Leiterin des Ausbildungszentrums erklärt: „ Neben der Vermittlung fachlicher Kenntnisse und praktischer Fähigkeiten legen wir großen Wert auf die individuelle Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Einzelnen und die Zusammenarbeit im Team .“

Bis zu sieben Lehrberufe mit optimaler Betreuung während der Ausbildung

Bereits seit den frühen 90er-Jahren bildet Greiner junge Menschen in einer eigenen Lehrwerkstatt aus. Das Ausbildungszentrum am Greiner Campus in Kremsmünster besteht seit 2019 – und garantiert ein optimales Betreuungsverhältnis zwischen Lehrlingen und Ausbilder:innen sowie eine hohe Qualität in der Ausbildung selbst. Angebotenen werden Lehrberufe in den Bereichen Kunststofftechnologie, Mechatronik, Prozesstechnik, Metalltechnik, Elektrotechnik, IT-Technik sowie Industriekaufmann/-frau. Das erste Lehrjahr verbringen alle technischen Lehrlinge durchgehend im Ausbildungszentrum. Danach können sie bereits in den Produktionsstandorten der Spartenunternehmen Erfahrungen sammeln, sowie aktiv in den Teams mitarbeiten– und kehren regelmäßig für Aus- und Weiterbildungen in das Ausbildungszentrum am Greiner Campus zurück.



Lehre als solides Fundament mit vielen Aufstiegschancen

Nach dem Lehrabschluss stehen den Jugendlichen bei Greiner, einem großen und international tätigen Unternehmen, viele Türen offen. Auch der Weg vom Lehrling zur Führungskraft ist bei Greiner keine Seltenheit – einige ehemalige Lehrlinge haben heute Führungspositionen inne. „ Wir suchen Lehrlinge, die Spaß an Teamarbeit sowie an Technik haben und sich auch gerne in ihren Fachbereichen weiterentwickeln möchten “, so Mettner.

Lernen, wie Kunststoffe nachhaltig eingesetzt werden

Bei Greiner ist man außerdem überzeugt: Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit lässt sich nur mit gut ausgebildeten und engagierten Fachkräften erfolgreich beschreiten. Das Thema Nachhaltigkeit spielt daher schon während der Lehrlingsausbildung eine wichtige Rolle – und ist auch den Jugendlichen ein großes Anliegen. So können die Lehrlinge umfangreiches Wissen über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Kunststoffen aufbauen und dazu beitragen, dass etwa Verpackungen, Medizinprodukte und Schaumstoffe noch nachhaltiger produziert werden. Zusätzlich können die Lehrlinge sogar über das Programm „Klimachecker:innen@work“ zu Klimabotschaftern ausgebildet werden und ein Klimaschutzprojekt in ihrem beruflichen Umfeld umsetzen.

Viele Benefits und guter Verdienst – auch in jungen Jahren

Neben einer zukunftsträchtigen Ausbildung erwarten die Greiner-Lehrlinge noch viele weitere Benefits: Dazu zählen etwa Prämien für besondere Leistungen, ein eigener Laptop, Mitarbeiterevents, Essenszuschüsse, ein Lehrlingstaxi für den Transfer von und zum Bahnhof, Kommunikations- und Teamtrainings, mehrere Sportaktivitäten sowie eine betriebliche Altersvorsorge. Ein weiterer Anreiz: Die Lehrlingsentschädigung ist in der chemischen Industrie deutlich höher als in vielen anderen Branchen – wer also bereits in jungen Jahren gutes Geld verdienen möchte, ist bei einer Lehrlingsausbildung bei Greiner richtig.

Weitere Informationen zur Lehrausbildung bei Greiner unter https://lehre.greiner.com/

