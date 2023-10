Sandra Konstatzky in den Vorstand von Equinet gewählt

Wien (OTS) - Die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW) wird damit in der Periode 2023-2025 im internationalen Netzwerk der Gleichbehandlungsstellen maßgeblich an der Strategieerarbeitung und der Entwicklung von Standards mitwirken.

Sandra Konstatzky, die bereits von 2015 bis 2021 Teil des Equinet-Vorstands war, hat sich erneut erfolgreich der Vorstandswahl gestellt. Überzeugen konnte die Leiterin der GAW mit ihrem Wissen um die Notwendigkeit der Einführung europaweiter Standards für Gleichbehandlungsstellen als auch ihrem Verständnis gegenüber der Diversität der einzelnen Gleichbehandlungsstellen Europas und deren lokaler Bedürfnisse.

„Derzeit befinden wir uns in der Endphase hinsichtlich der Umsetzung der europaweiten Standards für Gleichbehandlungsstellen. Verbindliche EU-Richtlinien sollen in Zukunft sicherstellen, dass die Gleichbehandlungsstellen Europas die benötigten Ressourcen erhalten, um ihre Effektivität zu garantieren, und dass ihre Unabhängigkeit sowie ihr Mandat in Zeiten von verschiedenen politischen Winden standhalten. Unsere Aufgabe als Equinet wird es jetzt sein, die EU-Institutionen mit dem Know-How der einzelnen Gleichbehandlungsstellen bei der Entwicklung der Standards tatkräftig zu unterstützen“, erklärt Konstatzky.

Zu Equinet

Das European Network of Equality Bodies mit Sitz in Brüssel ist ein Verein der europäischen Gleichbehandlungsstellen. Bei diesen handelt es sich um öffentliche Einrichtungen, die nach EU-Recht ein Mandat zur unabhängigen Beratung und Unterstützung von diskriminierten Menschen haben und diesen mit rechtlichen Kompetenzen bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche zur Seite stehen. Über Equinet können die Mitglieder ihr Fachwissen auf europäischer Ebene teilen. Das Netzwerk stellt sicher, dass der Informations- und Wissensfluss zwischen den Mitgliedern so effizient wie möglich ist, um aus den erzielten Erfolgen und den Herausforderungen bei der Umsetzung ihres Mandats auf nationaler Ebene gemeinsam voneinander zu lernen.

Der Equinet-Vorstand setzt sich aus neun hochrangigen Vertreter:innen der Equinet-Mitglieder zusammen, die von der Mitgliederversammlung für ein zweijähriges Mandat gewählt werden. Der Vorstand ist verantwortlich für die Wahrung und Förderung der Interessen des Netzwerks und aller seiner Mitglieder sowie für die Überwachung der Umsetzung der vereinbarten Strategie- und Arbeitspläne.

Rückfragen & Kontakt:

Sandra Konstatzky

Gleichbehandlungsanwaltschaft

Tel.: +43 1 532 02 44

sandra.konstatzky @ bka.gv.at

www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at