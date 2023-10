Pöttinger: Österreichs Kunst– und Kulturbudget steigt um 48,6 Millionen Euro

Wien (OTS) - „Mit der 7,8%igen Erhöhung des Budgets bekennt sich unsere Bundesregierung ganz klar zum Erhalt und zur Stärkung von Kunst und Kultur in Österreich. So vielfältig die Kunst und Kultur in Österreich ist, so vielfältig ist auch das Budget für 2024“, hält ÖVP-Kunst- und Kultursprecher Laurenz Pöttinger zum von Finanzminister Magnus Brunner vorgelegten Budget 2024 fest.

Zur Absicherung des Kunst- und Kulturbetriebes stehen für den Ausgleich der Teuerung insgesamt 23,6 Millionen Euro zur Verfügung, unterteilt auf Bundeskultureinrichtungen, Bundesmuseen und Bundestheater, sowie auch für den Schwerpunkt in der zeitgenössischen Kunst.

Prioritäre Projekte und Vorhaben in den Sparten Film, Musik, darstellende Kunst, Literatur und Verlagswesen und vieles mehr werden gestärkt. Bau- und Sanierungsprojekte, insbesondere auch für barrierefreie Eingangsbereiche und Verkehrsflächen im Bereich der Bundesmuseen, sind ebenso im Budget eingepreist. Für Förderungen im Bereich Denkmalschutz ist ein Plus von 6 Millionen Euro im Jahr 2024 vorgesehen

„Die Erhöhung des Budgets beim Denkmalschutz ist absolut notwendig. Das neue Denkmalschutzgesetz, dass durch meine Vorgängerin Maria Großbauer und mir in die Wege geleitet wurde, befindet sich nun auf der Zielgeraden. Es sieht eine erweiterte Erhaltungspflicht für Eigentümer vor und deswegen sind auch 6 Millionen Euro mehr für den Denkmalschutz budgetiert. Somit stärken wir den Erhalt der Denkmäler und sichern unsere Baukultur nachhaltig. Wir sind Kunst- und Kulturland mit Weltruf und mit diesem Budget bleiben wir das auch. 48,6 Millionen Euro mehr zeigen eindrucksvoll welchen Stellenwert die Kunst und Kultur in unserer Bundesregierung hat“, so Laurenz Pöttinger, Kultursprecher der Volkspartei. (Schluss)

